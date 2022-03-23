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У США хочуть прискорити прийом українських біженців: що відомо

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Середа 23 березня 2022 14:05
У США хочуть прискорити прийом українських біженців: що відомо Фото: Підтримка України в США (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тимчасовий захист планують надати журналістам, активістам та представникам ЛГБТ-спільноти

У США готуються оприлюднити план із прискоренняі полегшення переселення деяких українських біженців. Країна прийме вразливі категорії українців.

Яких біженців збираються приймати в країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на NBC News.

Хто зможе отримати притулок у США

План дозволить вразливим українцям - особливо активістам, журналістам і тим, хто є частиною спільноти ЛГБТК - безпечно в'їхати в США хоча б тимчасово. Це також прискорить возз'єднання українців із членами сімей, які проживають в США, розповіли джерела виданню.

У США хочуть прискорити прийом українських біженців: що відомо

Фото: У США приймуть вразливі категорії біженців з України (unsplash.com/kevin-buckert)

Механізми надання дозволу на проживання та захист поки залишаються неясними. У Білому домі розглядають як "гуманітарний пароль" без гарантій правового статусу, так і програму "Пріоритет-2", яка застосовувалася для афганців та інших людей, які залишають зони бойових дій.

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, президент Байден "оголосить про подальший внесок Америки в скоординоване гуманітарне реагування, щоб полегшити страждання цивільного населення в Україні і відповісти на зростаючий потік біженців".

У Білому домі триває обговорення, що ще можна зробити для прийому біженців, повідомила прес-секретар Джен Псакі.

"Більшість біженців віддадуть перевагу залишитися в Європі - план може не знадобитися"

Минулого тижня Псакі заявила, що адміністрація Байдена прийме українських біженців, але очікується, що більшість з них все ж віддадуть перевагу залишитися в Європі.

У США хочуть прискорити прийом українських біженців: що відомоФото: Більшість українців обирають Європу, щоб швидше повернутися додому (unsplash.com/tetiana-shyshkina)

Гуманітарні організації закликають адміністрацію надати українцям повний захист для життя і роботи в США.

"В цілому ми закликаємо до того, щоб вони не привозили українських біженців так само, як вони привозили афганців – без будь-якого шляху до допомоги, статусу або возз'єднання сім'ї. Вони повинні ввозити українців так, як ввозили косоварів з Македонії в 1999 році, щоб забезпечити їм весь захист, на який вони мають право", - сказав Марк Хетфілд, президент і головний виконавчий директор єврейсько-американської гуманітарної організації HIAS.

За словами джерел, представники адміністрації Байдена вважають, що більшість українців хочуть в кінцевому підсумку повернутися в свої будинки і тому віддадуть перевагу шукати безпеки в Європі. Тому плани щодо постійного перебування в США можуть не знадобитися.

Відколи Росія вторглася в Україну минулого місяця, більше 3 мільйонів українців залишили свої будинки. У США пообіцяли їм допомогти.

Хоча адміністрація Байдена надала українцям тимчасовий статус захисту, він поширюється тільки на тих, хто перебував у США 1 березня, відразу після початку російського вторгнення 24 лютого.

Нагадаємо, ми писали, як допомогти Україні, якщо ви перебуваєте за кордоном.

Також ми розповідали, чи варто українцям просити статус біженця в Європі.

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