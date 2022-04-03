"Список ганьби". У Польщі масово позбавляються російських товарів на полицях магазинів

Деякі рітейлери пожертвують вилучені товари організаціям, що допомагають українцям

З тих пір, як Росія почала війну проти України, Польща прийняла майже 2,5 мільйона біженців та надала Україні військову і гуманітарну допомогу, а також політичну підтримку.

У країні також прагнуть чинити економічний тиск на Росію, наполягаючи на посиленні міжнародних санкцій і обіцяючи припинити весь імпорт енергоносіїв з Росії до кінця цього року. Польські рітейлери і споживачі також масово прагнуть прибрати російські та білоруські товари з полиць.

Між тим компанії, що продовжують вести бізнес в самій Росії, були додані в так званий "список ганьби".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Notes From Poland.

Які компанії у Польщі бойкотують товари з Росії

Данська мережа дисконтних супермаркетів Netto, яка управляє майже 650 торговими точками в Польщі, була однією з перших, хто прийняв рішення позбутися товарів з країни-окупанта. А її материнська компанія Salling Group оголосила, що вилучає з Польщі всі товари російського виробництва - від горілки до зубної пасти.

Незабаром за нею пішла Biedronka, одна з найбільших у Польщі мереж бюджетної роздрібної торгівлі. Також - Żabka, найбільша мережа магазинів у форматі крокової доступності, і супермаркети, включаючи Carrefour, Lidl, Stokrotka і Kaufland.

Деякі рітейлери заявили, що пожертвують вилучені товари благодійним організаціям, що допомагають українцям.

"Продукти, які вже є в магазинах і на складах Stokrotka, такі як засоби гігієни для дітей і дорослих, будуть передані в благодійний фонд, який надає підтримку Україні", - повідомив директор компанії з продажу та маркетингу Мирослав Ваврищук.

Фото: Рітейлери в Польщі відмовляються від товарів з РФ (unsplash.com)

"У зв'язку з війною на Україні Carrefour Polska прийняла рішення зняти з продажу у своїх магазинах всю продукцію з Росії та Білорусі. Мережа також не має наміру виконувати нові замовлення на російську та білоруську продукцію", — заявила французька мережа супермаркетів у Facebook.

Відповідаючи на заклики споживачів, аптеки також відкликали товари, пов'язані з Росією і Білоруссю. Найбільша в Польщі аптечна мережа Rossmann відкликала зі своїх полиць понад 150 позицій товарів, заявивши, що "не хоче підтримувати виробників, чиї податки, підживлюючи російський бюджет, також можуть бути використані в цілях, пов'язаних з нападом на Україну".

Таке ж рішення прийняли й інші аналогічні мережі, такі як Super-Pharm і Hebe. Серед пов'язаних з Росією брендів, від яких позбулися в Hebe, були Splat, Spasta, Ecolatier, Natura Siberica, Organic People і Babuszka Agafia. Продукція включає зубну пасту, зубні нитки, щітки й натуральну косметику.

Товари з РФ не мали попит у Польщі й до війни

"Однак такі рішення є скоріше символічним жестом, враховуючи, що у польських рітейлерів дуже мало російських товарів. За даними польського статистичного управління, частка Росії в польському імпорті становить близько 6%, і більша частина цього припадає на російські енергоресурси", — пише видання.

За даними агентства політичного і бізнес-аналізу Polityka Insight, російська косметика становить всього 0,1% від загальної вартості імпорту і може бути легко замінена польською продукцією або імпортом з інших країн.

"Російських і білоруських товарів не так багато в асортименті польських магазинів" — сказав виданню віце-президент польської торгової палати Мацей Пташиньский.

Усвідомлений вибір. Товари з РФ запропонували маркувати прапором країни-окупанта

Польське Державне управління по захисту прав споживачів і Торгово-промислова палата Польщі тим часом закликали поляків звертати увагу на штрих-коди продуктів, які вони купують.

На російських товарах вони починаються з цифр від 460 до 469, а на білоруських товарах штрих-код починається з цифри 481.

Щоб дати споживачам чітку інформацію про походження продуктів, депутат Міхал Випій запропонував закон, який вимагає, щоб російські товари маркувалися прапором цієї країни.

"Ми хочемо, щоб всі товари російського походження були чітко марковані, щоб у поляків був вибір, і вони могли усвідомлено приєднатися до бойкоту російських товарів", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, як польські євреї допомагають українським біженцям під час війни.