Спа-відпочинок і басейни: порівнюємо ціни та сервіс на відомому українському курорті

Один з популярних видів відпочинку взимку - поїздки на курорти з мінеральними водами: у цей період багато українських туристів частіше розглядають для себе розмірений відпочинок та оздоровлення.

Один з найвідоміших бальнеологічних курортів України – Моршин у Львівській області. У самому Моршині проживає близько 6 тисяч осіб. Приблизно стільки ж людей можуть вмістити санаторії й пансіонати курорту.

Розповідаємо про особливості відпочинку на курорті у 2021 році - яка мінеральна вода тут є, які види відпочинку пропонують місцеві готелі та санаторії, скільки коштує розміщення та де можна замовити додаткові послуги.

Де зупинитися в Моршині: головні локації

Перших відпочивальників курорт почав приймати ще у 1878 році. Зараз у місцевих здравницях можна не тільки відпочити й поправити здоров'я мінеральними водами з унікальним складом, але і пройти повну діагностику і необхідний курс лікування, включаючи реабілітацію після тяжких хвороб.

Багато хто їде до Моршина далеко не один раз: судячи з відгуків туристів, вони часто люблять повертатися на цей курорт знову.

Також тут можна розслабитися у спа: поплавати в басейні, попаритися в різноманітних саунах, отримати курс масажів та догляду за тілом і навіть пройти курс психотерапії.

Головна здравниця, якій належить загальнокурортний бювет мінеральних вод – санаторно-курортний комплекс "Моршинкурорт". До його складу входять санаторії "Лаванда", "Перлина Прикарпаття", "Дністер", "Черемош", "Світанок", а також бальнеогрязелікарня.

Вартість путівки в ці санаторії стартує від 665 гривень за одну добу.

Фото: Один з оздоровчих комплексів Моршина (facebook.com/st.charbel)

Втім, в Моршині є безліч інших санаторіїв і пансіонатів, які отримують високу оцінку відпочиваючих за сервіс і послуги: "Одеса", "Аркадія", "Санаторій Моршинський", "Санаторій "Мармуровий палац", "Борис", "Моршин".

Основні типи мінеральної води у Моршині

Попри те, що деякі місцеві санаторії ще нагадують сервіс двадцятирічної давності, в місті можна знайти безліч санаторіїв і пансіонатів, які задовольнять найвищі вимоги. Крім того, знаючи, як приймати "свою" воду, буде цілком зручно зупинитися в готелі або приватних апартаментах.

У Моршині є три типи мінеральної води: №1, №4, №6.

Вода з джерела №1 - сульфатно-хлоридно/магнієво-натрієва з рівнем мінералізації 165 г/л.

Вода з джерела №6 – хлоридно-сульфатна/калієво-магнієво-натрієва з рівнем мінералізації 238 г/л. Це ропа, яку розводять і використовують для лікування органів травної системи та очищення організму, зняття запалення і зміцнення імунітету.

Фото: Під час відпочинку в Моршині можна спробувати кухню Прикарпаття (facebook.com/st.charbel)

У джерелі №4 – гідрокарбонатна кальцієва вода, яка відрізняється слабкою мінералізацією - 0.17 г/л. Її приймають для оздоровлення нирок і сечостатевої системи.

У місті працює бювет, в якому подається спеціально відфільтрована вода, в якій зберігаються всі основні мікроелементи. Вода подається підігрітою і розведеною з трьох джерел, а відпочивальники можуть приймати її в концентрації та кількості, які призначені лікарем.

Багато здравниць у Моршині мають власні бювети, тому далеко за мінеральною водою ходить не потрібно.

Куди вирушити на екскурсії

У центрі Моршина розташований залізничний вокзал, який об'єднує місто зі Львовом та Івано-Франківськом.

До речі, до міста Стрий - всього 10 кілометрів, до бальнеологічного курорту Трускавець – 45. Туристи, які відпочивають в Моршині, часто вирушають до Львова, Ужгорода чи Мукачева на вікенд.

Фото: Номер в одному з місцевих готелів (скріншот booking.com)

У місті можна знайти агентства, які запропонують екскурсії карпатськими пам'ятками: до скель Довбуша, на Синевирське озеро, Боржавську полонину, до унікального скельного комплексу - фортеці Тустань. Можна також поїхати у село Вигода, де пропонують оригінальну розвагу для туристів - катання на карпатському трамваї, який курсує старою вузькоколійкою посеред гірських пейзажів.

Втім, під час зимового відпочинку туристів цікавлять і гірськолижні розваги – спуститися зі снігових гір можна в Буковелі або Ворохті (до 3 годин у дорозі від Моршина).

Де поплавати в басейні: порівнюємо умови

Поплавати в басейні в Моршині можна в одному з кількох місцевих санаторіїв - "Одеса" або "Святий Шарбель". Розглянемо сервіс, ціни та формат відпочинку в цих комплексах.

Формат і особливості. Санаторій "Святий Шарбель" – одна з нових здравниць курорту.

Головний профіль санаторію - лікування хвороб системи травлення, ендокринної системи, судин і серця. Також цей комплекс вибирають для зниження ваги й нормалізації обміну речовин. Їжа в ресторані – дієтична, але приготована за рецептурою кухні Прикарпаття.

Фото: Басейн в одному з основних готельних комплексів (скріншот booking.com)

У комплексу є свій бювет мінеральної води, а також спа-центр з великим розмаїттям послуг оздоровлення та краси, з джакузі й басейном. Також можна попаритися в лазні: карпатській, російській, паровій, у хамамі. Або - поплавати в басейні з гарячою водою просто неба.

Басейн у комплексі - критий: 20 на 6 метрів.

Вартість: при поселенні за базовим тарифом – від 2000 гривень при одномісному розміщенні з триразовим дієтичним харчуванням, супроводом лікаря і спа-послугами.

Пансіонат "Одеса" знаходиться неподалік від санаторіїв "Перлина Прикарпаття", "Дністер", "Черемош".

Формат і особливості. В "Одесу" їдуть для спокійного релакс-відпочинку, а також для поліпшення стану при хворобах опорно-рухового апарату (басейн, озокерит), органів дихання (соляна кімната), сечостатевої системи, органів травлення.

У пансіонату є власний бювет мінеральних вод.

Фото: Ще один популярний готельний комплекс у Моршині (facebook.com/odesahotel)

В комплексі знаходиться басейн розміром 14 на 4 метрів, який відкритий також для відвідувачів з інших санаторіїв. Особливість цього басейну – він з мінеральною водою "Моршинська".

Вартість: при проживанні користування басейном входить у вартість номера – від 800 гривень за особу у двомісному стандарті (триразове дієтичне харчування включене).

Нерідко ті, хто побували в Моршині на лікуванні, знову вибирають цей курорт для наступних поїздок. У курорту сформувалася своя "аудиторія": часто ті, хто був на відпочинку в місцевих санаторіях або готелях, приїжджає сюди знову.

Тут можна вибрати відпочинок на різний смак і гаманець: проконсультувавшись з працівниками місцевих готелів або вибравши житло у приватному секторі, можна підібрати варіант, який влаштує вас і за ціною, і по сервісу.

Нагадаємо, ми також раніше порівнювали ціни та сервіс на термальний відпочинок у Берегові.

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