Кардинальні зміни: як пандемія COVID перевернула ринок продажів авіаквитків

Про вплив COVID-19 на авіаційну індустрію було написано багато. Але набагато менше сьогодні відомо про те, що відбувається в суміжних галузях. Таких, наприклад, як продаж авіаквитків в інтернеті. Цей здавалося б усталений ринок теж зіткнувся з серйозними змінами, що загрожують перевернути його з ніг на голову.

Що ж відбувається в цій сфері сьогодні і як вона змінилася під час пандемії? Давайте розберемося в цьому питанні.

Як влаштований ринок продажів авіаквитків в інтернеті

Як тільки інтернет став завойовувати популярність серед середнього класу розвинених країн, турагенти й авіакомпанії відкрили для себе його необмежені можливості з продажу квитків і готелів найширшим верствам населення.

До 2019-го року глобальний ринок online travel становив майже 744 мільярди доларів США. 88% ринку розділили між собою американські холдинги Booking (з виторгом у близько 15 мільярдів доларів США у 2019 році) і Expedia Group (12.07 мільярда) а також китайський trip.com (15,10 мільярда).

На решті сегменту ринку процвітали сотні й тисячі онлайн-агентств. Як глобального, так і місцевого значення.

Фото: Турагенти та авіакомпанії давно продають квитки й броні номерів в готелях в інтернеті (unsplash.com/avel-chuklanov)

І тоді, і зараз, онлайн-продажу авіаквитків можна умовно віднести до однієї з трьох категорій. Перша - це продажі авіаквитків самими авіакомпаніями на своїх веб-ресурсах. Сайти таких гігантів як United Airlines, British Airways і подібних стабільно лідирують ц списках найбільш відвідуваних в категорії travel.

Друга велика категорія - це сайти-агрегатори. Вони продають не квитки, а інтернет-трафік на сайти авіакомпаній або онлайн travel агентств, отримуючи комісійну винагороду за кожного інтернет-користувача, якого вони привели на сайт партнерів.

Вони не несуть відповідальність перед покупцем за незадовільний сервіс або повернення вартості квитка, оскільки не пропускають через себе гроші пасажира. За такою схемою працюють, наприклад, відомий британський сервіс Skyscanner і російський Aviasales.

Фото: Що відбувається в галузі онлайн-продажів авіаквитків? (unsplash.com/chuttersnap-41)

Нарешті до третьої групи відносимо власне онлайн travel-агентство (OTA), які продають авіаквитки від імені авіакомпаній і виписують їх на своєму умовному бланку, несуть відповідальність перед пасажиром. В Україні це, наприклад, Kiy Avia або Tickets.ua. іноді онлайн-майданчики працюють за змішаною схемою, виступаючи одночасно і як агент, і як агрегатор.

Окремою і досить важливою статтею доходу онлайн-агентств був продаж перевезень у бізнес-класі. Там ціна квитка і, відповідно, комісія агента в кілька разів перевищує аналогічні значення в економ-класі. До 2020-го року деякі агентства повністю спеціалізувалися на обслуговуванні потреб глобальних корпорацій у перельотах бізнес-класом.

Сотні агентств закрилися, а туристи купують квитки в останній момент

Епідемія COVID перевернула все з ніг на голову. Глобальна низка локдаунів навесні 2020 року "посадила" світову авіацію на землю, а разом з нею - завдала нищівного удару по індустрії онлайн-продажів авіаквитків. Сотні агентств по всьому світу стали жертвами пандемії та припинили своє існування. За підсумками року обсяг ринку скоротився приблизно втричі - до 276 мільярдів доларів.

Змінилися не тільки обсяги, а й структура продажів. Істотно просіли продажі в бізнес-класі: корпорації несподівано усвідомили, що конференції у Zoom можуть бути нітрохи не менш ефективні, ніж особисті зустрічі.

Фото: Сотні агентств по всьому світу стали жертвами пандемії та припинили своє існування (unsplash.com/scott-graham)

Туристичний сегмент істотно "помолодшав": люди у віці намагаються уникати скупчень та натовпів.

Все більше мандрівників намагаються купувати квитки в останній момент, не маючи можливості планувати свої відпустки й відрядження заздалегідь. У цій ситуації традиційний продаж авіаквитків через інтернет перестає приносити агентствам очікувані прибутки.

Хто збільшив прибуток, коли інші його втрачають

Водночас інноваційні моделі завойовують все більшу популярність. Наприклад, у Великій Британії розвивається продаж авіаквитків в кредит через такі сервіси, як Fly Now Pay Later і Laytrip.

Ще один цікавий Британський сервіс Spare fare дозволяє продати та купити безповоротні квитки.

Фото: Корпорації несподівано усвідомили, що конференції у Zoom можуть бути нітрохи не менш ефективні, ніж особисті зустрічі (unsplash.com/sigmund-e)

У США з'явилися два цікавих сервісу, які застосували бізнес-моделі, не характерні для travel індустрії. Hopper зумів подвоїти прибуток у 2020 році, коли інші гравці ринку думали тільки про те, щоб вижити. Цей стартап зі штаб-квартирою в Канаді застосував штучний інтелект для прогнозування зміни цін на авіаквитки.

Приблизно розуміючи, якою буде ціна в той чи інший день, вони пропонують пасажирам можливість "заморозити" ціну квитка за невелику плату, яка потім включається у вартість квитка. Послуга виявилася вельми популярною, адже вона дає людям можливість забронювати квиток, не оплачуючи його повної вартості відразу.

Scott's Cheap Flights працює як агрегатор для інших ресурсів. Зокрема, для Google Flights. Однак додатковим джерелом доходу для продукту є підписки, які люди платять за право отримати ексклюзивні ціни, які підбирають досвідчені travel-консультанти.

Фото: Пасажири можуть за невелику плату "заморозити" ціну квитка (unsplash.com/raimond-klavins)

Попри те, що передплатна модель практично не використовується в індустрії, сервіс приваблює 1.3 мільйона відвідувачів на місяць і входить до 30 найпопулярніших сайтів з категорії travel and hospitality. При цьому він закуповує мінімальну кількість трафіку, а велика частина користувачів приходять на ресурс самостійно через пошук в Google.

Судячи з усього, ми є свідками фундаментальної перебудови ринку онлайн-travel. Важко сказати, яким він буде після закінчення пандемії. Але абсолютно точно, що більш технологічно підковані гравці займуть у ньому ключові ролі.

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