Скоротити витрати. Wizz Air через багатомільйонні збитки піднімає ціни на квитки

У Wizz Air планують підняти ціни на квитки найближчим часом. Все через зростання виробничих витрат на паливо та зарплату співробітникам, повідомляє СNBC.com.

Також у компанії повідомили, що у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон" різко зменшилася кількість бронювань, і Wizz Air зазнає великих збитків.

Збитки у розмірі 213,6 млн євро та конкуренція з Ryanair

"Бюджетна авіакомпанія Wizz Air попередила, що її збиток у четвертому кварталі, ймовірно, перевищить 213,6 млн євро (241,2 млн доларів) у третьому кварталі", — йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, ситуація може залишатися такою у лютому та березні. Однак компанія очікує відновлення попиту на квитки в найближчі кілька місяців.

Генеральний директор Йожеф Вараді сказав Reuters, що Wizz Air скоротила витрати та придбала нові посадкові місця. Це означає, що вона зможе ще активніше конкурувати з такими компаніями, як Ryanair та easyJet.

В авіакомпанії очікують стрибок попиту на перельоти у Великій Британії після того, як у понеділок уряд цієї країни оголосив про послаблення обмежень.

Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air в аеропорту "Київ" (Віталій Носач РБК-Україна)

У Wizz Air розраховують, що у серпні та вересні працюватиме на 50% більше потужностей, ніж улітку 2019 року, що передувало пандемії.

"Ми очікуємо на дуже сильне відновлення попиту в найближчі кілька місяців", — сказав він.

Згідно з планами Wizz Air, перевізник повернеться до "доковідних" показників за доходами та кількістю рейсів у серпні-вересні цього року. Це вдасться зробити, якщо більшість країн скасують карантинні обмеження, пишуть у виданні.

Втім, на скільки саме підвищать ціни на квитки, наразі невідомо: у компанії цієї інформації поки що не озвучили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Wizz Air скасував частину рейсів з України.