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Зберегти історію. Втрачені пам'ятки Львова можна побачити у незвичайному форматі

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Неділя 16 січня 2022 15:33
Зберегти історію. Втрачені пам'ятки Львова можна побачити у незвичайному форматі Фото: У Львові анонсували інтерактивний тур (unsplash.com/darya-tryfanava)
Автор: Євгенія Тугушева

Виставку у форматі 3D розмістили на площі Ринок

У Львові анонсували інтерактивний тур доповненої реальності про втрачені пам'ятки міста. Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

На площі Ринок біля міськради встановили стенди, на яких зображено зруйновані пам'ятки архітектури, їх можна побачити за допомогою технологій доповненої реальності.

"Цього разу у нас виставка дещо незвичайна – про доповнену реальність, про ті пам'ятки Львова, які, на жаль, втрачені. Це Краківська брама, яка була на північній частині оборонних укріплень, це Високий замок, розібраний у ХІХ ст. Також Ратуша, попередниця нинішньої будівлі, яку теж у ХІХ столітті розібрали, а на її місці збудували нинішню. Це синагога Золота Роза", – розповів керівник ЛКП "Бюро спадщини" Павло Богайчик.

"По-перше, слід підійти до стенда, де зображені руїни пам'ятки, просканувати QR-код, далі – завантажити програму та відкрити платформу доповненої реальності та вибрати "Львів" та споруду, зображену на стенді. Потім слід відкрити камеру – і з'являється будівля в реальному розмірі", – пояснив як користуватися програмою засновник проєкту Ігор Ковалішин і додав як користуватися програмою.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що для туристів планують відкрити підземелля Галицького замку.

Раніше писали, що на Львівщині зараз також відновлюють старовинний замок.

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