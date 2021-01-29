Зняли браслети і втекли з готелю: туристи масово порушують карантин за кордоном

В умовах повсюдного карантину через пандемію коронавірусу одним з кращих рішень може стати спокійний відпочинок в готелі з видом на блакитні води моря. Але деяким туристам цього недостатньо, пише видання CNN. Там вирішили з'ясувати, чому туристи масово порушують карантин під час відпусток за кордоном.

За останній місяць в курортних країнах фіксували безліч гучних випадків, коли туристи потрапляли в біду через порушення правил карантину, повідомляє видання.

Туристи порушують правила карантину на курорті

У грудні американську студентку Скайлар Мак ув'язнили на два місяці за порушення карантину. Коли вона прилетіла на Кайманові острови, то замість проходження обов'язкового двотижневого карантину в готелі таємно поїхала на змагання, в яких брав участь її хлопець.

У січні колишня британська королева краси та модель Зара Холланд разом і своїм хлопцем Елліот Лавом перебували на карантині в чотиризірковому готелі на Барбадосі. Потім їм треба було здати другий ПЛР-тест, оскільки вони приїхали з країни з високим рівнем ризику COVID. Коли другий ПЛР-тест у Лав виявився позитивним, замість карантину пара терміново виїхала в аеропорт, намагаючись встигнути на рейс додому.

"Вони зняли карантинні браслети та виписалися. Спіймали таксі до аеропорту, спробували сісти на рейс до Великої Британії. Знаючи, що у них виявлений новий "британський" штам коронавірусу. Вважається, що він передається на 70% швидше. Пару заарештували під час проходження перевірки в аеропорту. Холланд оштрафували 5 900 доларів США", - пише видання.

Фото: Будівля парламенту Барбадосу (wikipedia.org)

Замість дев'ятимісячного ув'язнення її звільнили під заставу, сума якої не розголошується. Її хлопця оштрафували на 4 000 доларів.

На Барбадосі відзначилася ще одна британська пара: Ендрю Люкер і Джулія Найтлі, проходячи карантин у готелі, вирішили запросити в номер місцеву мешканку: її зловили, коли та перелазила через паркан готелю. Пару оштрафували на 2 955 доларів США.

А туриста з Ямайки Діна Джорджа Скотта заарештували, коли той теж втік з готелю на карантині. Він вийшов, щоб купити банку Fanta. Його відправили у в'язницю на шість місяців.

Чому ж люди порушують правила карантину у відпустці?

Дотримання правил контролюють не всюди

Дослідження показали: часто, коли людям видається надзвичайно страшний сценарій, раціональна логіка може просто "вимикатися", говорить CNN клінічний психолог Бхавна Джані-Неганді. Він вважає, що попередження про шкоду для здоров'я повинні бути "на оптимальному рівні, щоб люди могли їх помітити".

В контексті карантинних правил багато хто думає, що це з ними не станеться, а в небезпеці нібито знаходяться тільки найбільш вразливі категорії громадян, стверджує експерт.

А за словами одного з представників сфери туризму, відсутність узгодженості в обмеженнях на поїздки по всьому світу створює ще більшу плутанину.

"В цих правилах немає послідовності, і мандрівники сильно збиті з пантелику тим фактом, що не існує глобальних правил", - говорить Пол Чарльз, колишній директор з комунікацій Virgin Atlantic.

Фото: Туристи порушують карантинні правила у відпустці - CNN (freepik.com)

На його думку, якби кожен під час виїзду з країни міг пройти тестування на COVID і мати якісний і точний результат за 30 хвилин, то це значно спростило б подорожі по світу. Пол Чарльз вважає, що багато урядів не підкріпили жорсткі правила жорстким контролем їх виконання.

"Економіки у всьому світі розорюються, тому що люди порушують закон. А це означає, що більш жорсткі заходи подовжують на більш тривалий термін", - говорить він.

Жорсткий карантин на Кайманових островах

На Кайманових островах (заморській території Великої Британії) домагаються, щоб туристи суворо дотримувалися карантинних обмежень.

"Ще у січні 2020 року ми почали готуватися до того, що в кінцевому підсумку вірус виявиться й на наших берегах", - говорить Рой Татум, голова канцелярії прем'єр-міністра Олдена Маклафліна.

Спочатку на островах ввели заборони на поїздки з найбільш постраждалих країн і додаткову перевірку прибуваючих.

Потім ввели 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає в країну. Запровадили комендантську годину, закрили школи, обмежили доступ людей до будинків для осіб похилого віку, лікарень. У результаті за станом на 10 січня за всю пандемію тут зареєстрували всього 359 випадків захворювання, померло двоє.

"Ми багато чим пожертвували з моменту першого локдауну в кінці березня. Сьогодні люди можуть жити нормальним життям, багато підприємств змогли відкритися. Єдиний спосіб, з яким вірус може знову проникнути на острови - це прибуття когось ззовні", - говорить Татум.

Фото: Популярний у туристів острів Великий Кайман з висоти (wikipedia.org)

Сьогодні в'їзд на Кайманові острови дозволений тільки місцевим жителям і деяким категоріям осіб, у яких є зв'язки з островами. Сотні місцевих оштрафували за порушення карантину. Деякі справи дійшли до суду.

"Якщо COVID-19 пошириться в нашому невеликому співтоваристві, наслідки будуть руйнівні. Тому до будь-якого, хто свідомо порушує важливі закони й постанови у галузі охорони здоров'я, будемо застосувати суворі штрафи", - підсумовує чиновник.

"Українці теж порушують карантин"

Випадки порушення карантину серед українців за кордоном теж бувають, говорить РБК-Україна турагент Любов Чернега.

"На щастя, серед моїх клієнтів такого поки що не траплялось. В основному більшість розуміє, що не порушувати правила - це в їхніх інтересах. Але я чула, що на Шрі-Ланці деякі поводилися, м'яко кажучи, неправильно. Одні хотіли дати грошей охороні, щоб відкрили для них вихід з готелю. Інші обурювалися тим, що вони знаходяться в таких суворих умовах і дуже невиховано поводилися з персоналом готелю", - говорить вона.

Фото: Деякі туристи з України порушували карантин на Шрі-Ланці (pixabay.com)

За словами турагента, багато хто неуважно читає правила в'їзду, і дізнається про деякі деталі карантину вже на відпочинку. Так було на Шрі-Ланці: там деякі туристи з подивом виявили, що за межі готелю виходити не можна.

"Це категорично неправильно. Всю інформацію треба перевіряти ще перед вильотом, навіть якщо ви користуєтеся послугами туроператорів та турагенств, які бронюють все за вас. Треба бути відповідальним завжди, навіть коли це відпочинок. Якщо туристи будуть знати, що їх оштрафують або навіть заарештують, то порушень буде менше", - вважає Любов Чернега.

Розраховують на те, що "не попадуться"

Журналісти CNN поспілкувалися з британським туристом, який поїхав у відпустку в одну з європейських країн, де не раз порушував правила карантину. За його словами, він був упевнений, що він просто не "попадеться" і його не оштрафують. Мовляв, правила і покарання за їх недотримання існують, але їх персонально вони навряд чи зачеплять.

"Туристу було цікаво, як далеко може зайти", - пише видання.

Психолог Бхавна Джані-Неганді каже, що його поведінку можна зрозуміти.

"Коли люди бачать, що інші порушують правила, то і самі можуть спробувати уникнути покарання", - говорить вона.

Але для деяких може стати великим сюрпризом те, що у більшості країн дотримання обмежень все ж суворо контролюють, відзначає фахівець.

Раніше ми писали, що українські туристи порушували карантинні правила на Шрі-Ланці.

Також повідомлялося, що з-за COVID українка "застрягла" на самоізоляції в ОАЕ замість відпустки.