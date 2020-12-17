Від сніжних Карпат до древніх замків: кращі бюджетні екскурсії по Україні взимку

Підбірка турів для вікенду у грудні та січні
Вже скоро - новорічні та різдвяні свята. А також – вихідні, під час яких можна вирушити у коротку подорож новими локаціями України. Якщо ви ще не визначилися, куди можна поїхати вам допоможе наша добірка цікавих зимових екскурсій тривалістю в один або кілька днів, які пропонують нашим туристам у грудні та січні.
РБК-Україна підібрало цікаві тури цього зимового сезону від різних туристичних компаній на різні смаки та бюджет.
Вирушаємо в Карпати: озеро та обсерваторія в горах
Високогірне озеро, обсерваторія, водопад, засніжені скелі та полонина - все це є в одному поході. "Турклуб Тернопіль" пропонує триденне зимове сходження на гору Піп Іван. Це одна з найвищих вершин Українських Карпат - 2028 метрів над рівнем моря.
Розташована вона на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії. Частково її відновили через інтерес туристів до цієї локації. Сьогодні обсерваторія відома під назвою "Білий Слон".
В турі спочатку пропонують тренувальний вихід на гору Костриця. Звідси видно хребет Чорногори з Попом Іваном та Смотричем, Верховину, гори Погар та Біла Кобила.
Також - радіальний вихід на гору Піп Іван (10-12 годин). Стежка проходить через полонину з колибою пастухів, засніжений зимовий ліс, а далі - пояс насаджень альпійської сосни, серед якого виринають високі брили кам'яних менгірів.
Фото: Гора Піп Іван, обсерваторія "Білий слон" (wikipedia.org)
На Косівщині під час туру можна побачити Терношорську Ладу. Це маловідоме, але цікаве місце: нагромадження велетенських брил каміння, під яким стоїть розмальована покинута старовинна гуцульська хата. Неподалік є купальня, водоспад та сірководневе джерело.
Ціна туру - 2800 грн.
Тривалість: 3 дні.
У вартість включено:
Додатково оплачується:
Зимова феєрія в Карпатах
Відпочинок в мальовничій гірській місцевості пропонує "777 тур".
Тривалість туру 4-5 днів.
За цей час туристам пропонують відвідати Львів, Рогатин, Коломию, Буковель, Верховину, Криворівню, Яремче.
Побуваєте в Рогатині – батьківщині Роксолани. Містечко багате унікальними пам’ятками архітектури. Наприклад, тут є дерев’яна церква Святого Духа, яка занесена до спадщини ЮНЕСКО, готична барокова церква Різдва Пресвятої Богородиці. Також пропонується побувати у містечку Коломия, де ви відвідаєте єдиний у світі музей писанки.
Далі вас чекає гірськолижний курорт Буковель. Тут є різноманітні розваги: від катання на лижах до гастрономічного туру та відновлення сил у спа-комплексі.
Фото: Курорт Буковель (wikipedia.org)
У вартість туру входить:
Додатково оплачуються:
Харчування в Карпатах;
Проїзд до Львова.
Замки Львівщини + замок Мушкетерів
У турі "Замки Львівщини+замок Мушкетерів" за один день туроператор "Відвідай" пропонує оглянути чотири мальовничі замки Львівщини: Свірзький, Золочівський, Підгорецький та Олеський.
Фото: Золочівський замок (wikipedia.org)
Вартість туру: 399 грн з особи
Тривалість: один день.
У вартість включено: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне обслуговування в туристичних об’єктах.
Додатково оплачуються: вхідні квитки в туристичні об’єкти та харчування.
Вартість вхідних квитків
Золочівський замок: загальний – 90 грн, студенти – 60 грн, учні, пенсіонери – 20 грн;
Підгорецький замок: загальний - 60 грн., студенти – 30 грн., учні, пенсіонери – 20 грн;
Олеський замок: загальний – 90 грн, студенти - 60, школярі, пенсіонери – 20 грн;
Свірзький замок: дорослий, пенсійний, студентський, учнівський - 20 грн.
Фото: Підгорецький замок (wikipedia.org)
В гості до диких котів та тарпанів
Насолодитися краєвидами зимового лісу можна, вирушивши в одноденний тур "Парк природи Беремицьке: в гості до тарпанів та диких котів". Парк дикої природи знаходиться за сотню кілометрів від Києва. неподалік від міста Остер Чернігівської області. Відвідати парк пропонує туристична компанія "Добре поїхали".
У парку відновлюють популяцію диких коней – тарпанів. Також на екологічних стежках можна побачити лося, козулю, зайця, а тарпанів можна фотографувати навіть зблизька, біля годівниць.
В міні-зоопарку ви познайомитесь з незвичними породами свійських тварин, а родзинкою подорожі стане знайомство з "музеєм" диких котів, де в комфортних просторих вольєрах живуть рисі та дикі лісові коти.
Фото: Парк природи Беремицьке (Ганна Дубовська)
Вартість туру: 550 грн - дорослі, 500 грн - діти від 5-14 років.
Тривалість: 1 день.
У вартість входить: трансфери, екскурсійний супровід, вхідні квитки на всі об’єкти парку (заповідна частина парку – екостежки, конюшня, міні-зоопарк, ферма, музей диких котів: 150 грн), страхування.
Додатково оплачується: харчування, оренда альтанок у випадку замовлення пікніка.
Зимові Карпати. Екскурсійний тур зі Львова
Фото: Новорічний Львів (goukraine.info)
Туркомпанія "ТурБаза" пропонує подорож у зимові Карпати.
Тривалість туру - 6 днів і 5 ночей. За цей час ви відвідаєте Львів, Пилипець, Ужгород, Берегово, Чинадієво, Мукачево, Косино, Виноградів, Крайникове, Ділове, Верховину, Криворівню, Верхній Ясенів, Буковель та Яремче.
Ознайомитеся з визначними місцями та пам’ятками архітектури кожного карпатського міста чи села. Кожна з цих локацій по-своєму цікава.
Фото: Палац графів Шенборнів (wikipedia.org)
Вартість туру: дорослі та діти старші 12 років – 2595 грн, діти від 6-12 років (з двома дорослими в номері) – 2445 грн.
До вартості туру входить:
До вартості не входять:
Холодна пора року - зовсім не привід забувати про активні подорожі. Навіть навпаки: часом такі поїздки як раз запам'ятаються надовго, і дозволять відкрити нашу країну з іншого боку.
Нагадаємо, раніше ми писали, як бюджетно покататися на лижах у Карпатах.
Також радимо почитати, куди можна поїхати на відпочинок в Карпати у грудні та січні.