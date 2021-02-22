Снігові схили та Долина голубів: кращі локації центральної Туреччини для яскравої мандрівки

Взимку в Туреччині можна доволі легко поєднувати гірськолижний відпочинок з екскурсіями, прогулянками та іншим цікавим відпочинком. Хороші можливості для цього є в районі відомого курорту Ерджієс у Центральній Анатолії.

Раніше ми вже писали про особливості гірськолижного відпочинку на цьому курорті. Цього разу пропонуємо дізнатися, як збагатитися новими враженнями, побувавши у Кайсері – місті з давньою й різноманітною культурою, а також побачити ще одну знакову локацію Туреччини – Каппадокію.

Лижі та культура: як урізноманітнити відпочинок

“Культурні катання” - так нерідко характеризують відпочинок на гірськолижному курорті Ерджієс. Маючи на увазі, що в цьому регіоні знайдеться місце не тільки катанням на лижах, а й максимально різноманітним екскурсіям. Але - про все по черзі.

Однойменну гору Ерджієс висотою 3197 метри ще іноді звуть "Олімпом" Анатолії через те, що вона є найвищою в регіоні. На її північній частині ще досі є льодовик, тож сніг на вершині можна побачити навіть улітку.

Колись сюди сягали кордони Римської Імперії. А за годину їзди звідси знаходиться історична місцевість Каппадокія з неймовірними пейзажами та багатою історією.

Фото: Застиглий стратовулкан Ерджієс (wikipedia.org)

Саме завдяки багатій історії та культурі регіону лижні катання на схилах курорту іменували як “культурні”. У місті працює міський базар, зосереджені культурні та історичні пам’ятки за часів Римської Імперії. Словом, є що досліджувати під час поїздки.

Кайсері: старе місто, базари та музеї просто неба

Курорт Ерджієс розташований дуже близько до міста - всього за 20 хвилин їзди громадським транспортом. Тому точно варто вирушити у Кайсері, прогулятися його центральною історичною частиною та його місцевим колоритним базарам.

Центр міста починається з площі Республіки: саме звідси відходять автобуси до гірськолижного курорту Ерджієс. Неподалік площі знаходиться музей міста Кайсері, комплекс Gevher Nesibe, фортеця 13 сторіччя та археологічний музей. Старовинні будівлі являють собою сельджуцьку архітектуру.

Фото: Фортеця у місті Кайсері (Ольга Орєхова)

В ті часи Сельджуцька імперія сягала Анатолії. Комплекс Гевхер Несібе (Gevher Nesibe) був колись місцем, де лікували людей з психічними розладами за допомогою музики та трав. Кімнатами цього старовинного госпіталю можна пройтися й сьогодні, роздивившись приміщення детальніше.

Усі пам'ятки города відкриті для туристів та знаходяться у пішій доступності одна від одної. До мечеті туристам можна потрапити тільки у будні дні. На центральному базарі можна купити буквально будь-що: від місцевих продуктів до одягу.

В околицях Кайсері знаходиться містечко Талас. Туди можна проїхати автобусом або таксі. Стіни старого міста Талас буквально дихають старовиною. Будинки висотою лише у два поверхи, вузькі вулички, затишні кав’ярні, ліниві коти - все це формує автентичний ландшафт Таласу.

Фото: Античне місто Талас біля Кайсері (Ольга Орєхова)

Повільний темп життя ще досі тут домінує. Там, де закінчується місто, вже видно забудови з висотками - наступ цивілізації. Таке поєднання виглядає досить сюрреалістично.

Гастрономія Анатолії невіддільна від її культури. Різноманітні традиційні страви з м’яса, такі як манти та яглама (yağlama) - основна їжа регіону. Все це можна спробувати у місцевих закладах, а деякі продукти або страви - купити в магазинчиках прямо на вулиці.

Фото: Місцеві делікатеси (Ольга Орєхова)

Каппадокія: печери, підземне місто, церкви та повітряні кулі

Всього за годину їзди автобусом від міста Кайсері та схилів Ерджієсу знаходиться магічне місце - Каппадокія. Це скеляста місцевість, розкидана поміж долин та сіл. Безкраї пейзажі з кремезними та незрозумілими формами ламають стандартні уявлення про природу та ландшафт.

Якщо придивитися, то помітно, що багато скель мають отвори неприродних форм: у 6-13 сторіччях православні монахи заселяли долину, будуючи тут собі домівки прямо у скелях. У Каппадокії вони зустрічаються буквально повсюди.

Фото: Пейзажі Каппадокії (Ольга Орєхова)

Щоб відчути дух минулих віків, варто зупинитися в одному з готелів-печер, які побудовані на місці справжніх печер-будинків. Вони, звичайно, пристосовані до сучасних потреб - працює обігрів кімнат, є гаряча вода та світло у кожному номері.

Найкомфортніше буде зупинитися у готелях, номери яких декоровані традиційними меблями та виглядають дуже автентично. Вартість проживання становить від 250 лір (30 євро) за ніч.

Фото: Головна "родзинка" Каппадокії - політ на повітряній кулі (Ольга Орєхова)

Основна та найбільш відома серед туристів "родзинка" Каппадокії - це політ на повітряній кулі. Кулі піднімаються не щодня - залежно від погодних умов (не має бути вітру та опадів).

Але за сприятливих умов можна насолодитися краєвидами на світанку з висоти 500-800 метрів над землею. Максимальна висота підйому - 900 метри.

Фото: Каппадокія ввечері (Ольга Орєхова)

Кожні 100 метри температура повітря знижується на півградуса. Тож, якщо ви хочете здійснити політ навесні, варто подбати про теплий одяг. Польоти відбуваються зранку до сходу сонця. Вартість польоту на особу становить 70 євро. Сам політ триває одну годину.

Каппадокія має багато давніх пам’яток історії, серед яких - підземні міста та кургани-могили зі скарбами.

Тут налічують 36 відомих підземних міст, деякі з них колись між собою з’єднувались прихованими тунелями. Щоб дослідити місцевість детальніше, варто взяти організований тур тривалістю в один день.

Фото: Kaymakli (Каймакли) - місто, побудоване під землею. Воно налічує вісім поверхів, з яких чотири відкриті для відвідувачів (Ольга Орєхова)

Орієнтовна вартість, згідно з тарифами місцевих турагенцій, становить від 40 євро на людину.

До пакету послуг за таку вартість зазвичай входить відвідування долин та панорамних місць, монастирів, музеїв просто неба і підземних міст. До слова, через доволі великі відстані Каппадокією найкраще пересуватися автівкою або автобусом.

Фото: Гйьореме, музей просто неба (Ольга Орєхова)

Центральна Анатолія з містом Кайсері, курортом Ерджієс та Каппадокією - колоритний регіон, де є безліч можливостей для різноманітного відпочинку: від катання на лижах до активних екскурсій з відвідуванням пам’яток історії та захоплюючого польоту на повітряній кулі.

Побувавши у цій місцевості, туристи надовго залишаються під враженням від місцевих локацій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Туреччині готуються відкрити ресторани та кафе в рамках послаблення карантинних обмежень.

Також повідомлялося, куди українці зможуть поїхати на відпочинок цього літа.