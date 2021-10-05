Снігова казка і літні тропіки: в які країни українці можуть вирушити у відпустку взимку

Список напрямків, куди українці зможуть полетіти на відпочинок рейсами без пересадок, в новому сезоні розширюється. Про це свідчать маршрути в період зимової навігації 2021-2022 року, куди отримали право літати українські авіакомпанії.

Наприклад, днями авіакомпанія МАУ отримала права на чартерні рейси (на замовлення туроператорів) на 37 напрямків, повідомляє lowcost.ua. Більшість з них - на "традиційні" курорти в Єгипті і Туреччині, втім, деякі – за новими напрямками, куди, ймовірно, з'являться пакетні тури.

Період, на який діють дозволи – з 31 жовтня 2021 року до 26 березня 2022 року.

Єгипет, Туреччина і курорти Франції: куди запустять чартери

Чартерні рейси відрізняються від регулярних рейсів тим, що їх замовляють туроператори для включення в пакетний тур. Особливість чартерних рейсів - квиток "туди-назад" з інтервалом днів чартерного ланцюжка, можливе перенесення часу вильоту рейсу в рамках 24 годин. Плюси чартерів - нижча ціна і прямий переліт без пересадок в аеропорту.

Фото: Гірськолижний курорт у Франції (unsplash.com/toa-heftiba)

Так, прямі рейси взимку з України з МАУ заплановані в Єгипет (Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Марса Алам) з різних міст України. Також - в Туреччину:

- Анталія (Середземне море, басейни з підігрівом та екскурсії);

- Ерзурум (гірськолижний курорт Паландокен і архітектура, якою захоплювався Пушкін);

- Кайсері (гірськолижний курорт Ерджієс);

- Невшехір (парк Гьореме в Каппадокії)

Також заявлені маршрути на гірськолижні курорти Франції – Гренобль ("столиця французьких Альп") і Ліон (Три Долини, Парадиски, Куршавель).

В Фінляндію в Рованіємі (в гості до Санта-Клауса).

Фото: Оленяча упряжка в Фінляндії (unsplash.com/norman-tsui)

В Іспанію чартери планують відправити в Малагу - там навіть у січні на пляжі +18 градусів і сонце.

Також можливі рейси в Фуншал (португальський острів Мадейра), і в Сал (Республіка Кабо-Верде в Атлантичному океані).

Кенія і Шрі-Ланка: куди ще можна буде полетіти взимку

Великі плани на туристичні напрямки є й у інших авіакомпаній. Право здійснювати чартерні рейси в новому сезоні отримали авіакомпанії Azur Air, Windrose, Bees Airline.

Наприклад, крім традиційних рейсів в Єгипет і Туреччину, авіакомпанія Azur Air може відправити чартери в Таїланд, В'єтнам, Шрі-Ланку і Туніс.

І навіть в Єгипет туристів можуть відправляти на нові курорти: Ель-Аламейн і Мерса Матрух.

Фото: Туристи в Таїланді (unsplash.com/sonaal-bangera)

У авіакомпанії Bees Airline чартери будуть доставляти туристів в Єгипет і Кенію.

Авікомпанія Windrose отримала право ставити чартерні рейси за 12 маршрутами - в Єгипет і Туреччину з різних міст України, а також в 2 аеропорти Фінляндії (Кіттіла і Рованіємі).

Нагадаємо, раніше були названі найпопулярніші країни для відпочинку українців взимку.

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