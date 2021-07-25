Сніг на вершинах та мінлива погода: що варто знати, збираючись на відпочинок у Карпати влітку

Що треба взяти в дорогу й коли планувати сходження на Говерлу: поради туристам

Відпочинок у Карпатах влітку - гарна ідея для тих, хто хоче змінити атмосферу та пейзажі за вікном і вирушити до мальовничих гір. Є поширена думка про те, що відпочивати в Карпатах найкраще у першій половині осені - ціни на оренду житла дещо знижуються, а погода стає більш м'якою та стабільною.

Досвідчені мандрівники кажуть, що влітку там можна раптово застати сильний дощ, який досить швидко змінюється сонячною погодою.

Втім, безліч українців їдуть на відпочинок у цей мальовничий регіон саме влітку. У поїздок в гори в найтепліші місяці року - безліч "плюсів", каже РБК-Україна мандрівниця та авторка Youtube-каналу "Непопсовая UKRAINE" Ганна Дубовська. Вона розповіла, про що варто пам'ятати тим, хто хоче вирушити в Карпати в літні місяці.

Дощ збирається швидко: коротко про погоду в Карпатах

Клімат карпатського регіону вважається найбільш вологим в Україні. Найчастіше тут йдуть дощі навесні. А ось літні дощі - короткочасні та теплі, зливи в Карпатах - не таке вже й часте явище.

Втім, досвідчені гіди та мандрівники кажуть, що узагальнити одним реченням погоду і клімат Карпат неможливо: в один і той самий час погода може дуже відрізнятися на Високогір'ї, Низькогір'ї, на Закарпатті тощо.

Відео: Буковель. Дорога на курорт влітку (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Попри те, що вдень погода в Карпатах влітку зазвичай радує теплом, вечори та ранки бувають прохолодними.

"Зранку та ввечері в горах вам знадобиться одяг з довгим рукавом та штани, бо влітку ранки й вечори в Карпатах прохолодні, наче вже настала осінь, але вдень зазвичай стає спекотно, тож майте в запасі літній комплект одягу", - каже Ганна Дубовська.

За її словами, також не буде зайвим мати в рюкзаку дощовик:

"Місця він займає небагато, але виручить у випадку дощу. А дощ у Карпатах збирається дуже швидко, навіть якщо на небі не було й натяку на хмари. І так само швидко може розпогодитися".

Сніг на гірських вершинах може бути й влітку

Липень - найспекотніший місяць в Карпатах. Температура повітря вдень сягає в середньому 25 градусів тепла, але може підніматися і набагато вище +30 в разі приходу циклону. Втім, попри спеку, в липні в регіоні може випадати чимало опадів. Нерідко бувають грози й град. Але "плюс" в тому, що зазвичай опади короткочасні, і вже незабаром настає ясна погода.

Але давно не секрет, що температура повітря в різних частинах Карпат відрізняється, а на найвищих точках гір сніг може залишатися і влітку.

"Якщо ви маєте намір здійснити сходження на Говерлу і хочете, щоб воно було комфортним, плануйте його не раніше середини червня, бо до цього часу верхівка гори цілком може бути вкрита снігом, а стежки будуть мокрі та слизькі. До середини червня краще забиратися на нижчі вершини. Наприклад, на гору Хом'як", - радить Ганна Дубовська.

Для піших прогулянок горами вона радить вибрати закрите взуття на шнурівці.

Фото: Влітку в Карпатах більше можливостей для сімейного відпочинку та активних екскурсій (unsplash.com/anna-hunko)

"Про взуття на шнурівці не варто забувати, бо навіть марковані маршрути - це далеко не завжди рівні, комфортні стежки, і взуття з відкритим носком або те, що погано тримається на нозі, може стати причиною травми", - каже вона.

Також мандрівниця радить не сходити з маркованих маршрутів і не намагатися зрізати навпростець, бо в кращому випадку ви змарнуєте час, адже доведеться повертатися на маршрут.

"Не забувайте й про захист шкіри від сонячних променів, адже в горах опіки з'являються швидше, ніж у районах, ближчих до рівня моря", - додає вона.

Влітку в Карпатах - набагато більше екскурсій

Погодні умови в Карпатах в літні місяці сприяє тому, щоб сюди їхати і за тихим сімейним відпочинком, і за різними активностями. Багато хто планує рафтинг на гірських річках. Значна частина туристів також намагається використати літній час для того, щоб відвідати в Карпатах якомога більше екскурсій.

"Улітку в Карпатах доступна більша кількість екскурсій. А ті, що пропонують і взимку, стають приємнішими, оскільки рухи не сковує зимовий одяг. Походи в гори набагато безпечніші влітку. А якщо ви не уявляєте літнього відпочинку без купання у водоймі, до ваших послуг - прохолодні гірські озера, штучне озеро Молодості та спа-комплекси у селі Поляниця, а також басейни при готелях", - каже Ганна Дубовська.

Відео: Дорога на Буковель та "український Єрусалим" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі місця для відпочинку в Карпатах влітку.

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