Без вакцинації та тестів. Словенія знімає майже всі обмеження для туристів
Нові правила почали діяти від 19 лютого 2022 року
У Словенії почали послабляти карантинні обмеження у зв'язку зі зниженням захворюваності на COVID.
Тепер від 19 лютого 2022 року в Словенію можна в'їхати без довідки про щеплення, негативного тесту на COVID або довідки про одужання від коронавірусу.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт CGTN.com.
"У країні людям більше не потрібно йти на обов'язкову самоізоляцію", — йдеться в повідомленні.
Однак деякі обмеження як і раніше залишаються:
- обов'язкове носіння масок для обличчя у всіх закритих приміщеннях в громадських місцях;
- зобов'язання пред'являти довідку про щеплення у публічних місцях;
- надання довідки про недавнє одужання від COVID або негативний результат тесту перед входом у закриті громадські місця;
- обмеження за кількістю людей в деяких громадських приміщеннях.
Фото: У Словенії змінили правила в'їзду для туристів від 19 лютого 2022 року (unsplash.com/johnny-africa)
"Всі обмеження не можуть бути скасовані до того часу, доки число пацієнтів з COVID-19 в лікарнях не зменшиться", — сказав глава МОЗ Словенії Янез Поклюкар.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Австралія відкрилася для іноземних туристів.