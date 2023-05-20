Сокращение выплат. Что изменится для украинских беженцев в Чехии с 1 июля

Этой весной в Чехии вступили в силу законодательные изменения, касающиеся украинских беженцев. Изменения вводят поэтапно. К примеру, вступившие в силу нововведения с 1 апреля этого года касались медицинского страхования и условий бесплатного проживания, писало РБК-Украина накануне.

Следующим этапом станут новшества, которые заработают 1 июля 2023 года. Основные изменения к подписанному президентом Чехии закону Lex Ukrajina V касаются финансовых выплат и условий предоставления такой помощи.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о главном, что нужно знать украинцам об изменениях для беженцев в Чехии с 1 июля.

Денежная помощь украинцам в Чехии: что изменится с 1 июля

Главные изменения будут касаться компенсации за жилье украинцам. Страна отменит выплаты чехам, которые приютили украинцев в своем жилье. Вместо этого средства будут получать сами украинцы напрямую. Денежные средства будут направлены на аренду жилья.

• 3000 чешских крон на человека в квартире, внесенного в реестр;

• 2400 крон – в незарегистрированном жилом помещении.

По сообщениям властей страны, такой шаг позволит не только снизить расходы. Таким образом, в стране будут стимулировать украинцев искать работу, чтобы становиться финансово независимыми и иметь возможность оплачивать жилье самостоятельно.

Обратите внимание. Сумма финансовых выплат украинцам может отличаться в каждом индивидуальном случае. Причина – оценка заработка и сбережений беженцев, которую проведут после того, как украинец подаст заявление на получение новой помощи. Чтобы своевременно получить финансовую помощь, соответствующую заявку следует подать в ближайшее время, желательно до конца мая.

По состоянию на апрель минимум половина экономически активных украинских беженцев в Чехии уже работает. Большинство нашли работу непосредственно в Чехии, а чуть менее 10% работают дистанционно в Украине. Также все больше украинцев арендуют жилье самостоятельно, выехав из квартир тех, кто предоставлял им проживание бесплатно.

Напомним, в Чехии изучили отношение местных жителей к поддержке Украины и беженцев через год войны. Готовность оказывать помощь нашим гражданам снижается.

В то же время Польша увеличивает выплаты на детей, которые могут получать и украинцы. Размер ежемесячного пособия "500+" (500 злотых) увеличат до 800 злотых (7100 грн).

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