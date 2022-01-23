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Зі знижкою: у Римі продають віллу з унікальною фрескою знаменитого італійського художника

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Неділя 23 січня 2022 11:21
Зі знижкою: у Римі продають віллу з унікальною фрескою знаменитого італійського художника Фото: У Римі продають віллу з унікальною фрескою Караваджо (колаж РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Стартова ціна маєтку почалася із 535 мільйонів доларів, але охочих придбати віллу спершу не знайшлося

У Римі не змогли продати віллу "Аврора" у якій розташована єдина у світі стельова фреска італійського художника Караваджо, пише CNN.

Віллу виставили на аукціон, але з першої спроби не вдалося залучити жодного покупця. Стартова ціна за віллу була 471 мільйон євро, 535 мільйонів доларів.

7 квітня власниця вілли "Аврора" принцеса Ріта Бонкомпані Людовізі знову спробує її продати, але вже зі 20% знижкою. За умови стартової ставки у 282 мільйони євро (320 мільйонів доларів).

Зі знижкою: у Римі продають віллу з унікальною фрескою знаменитого італійського художника

Фото: скриншот кадрів відео

Одна з умов для тих, хто придбає нерухомість, — це витратити 11 мільйонів євро на реставрацію.

"Почувши новину, що на аукціон ніхто не зʼявився, принцеса Ріта спершу засмутилася, але потім заспокоїлася. Все ж таки це аукціон, який привернув увагу всього світу, і вартість нерухомості залишається неймовірно високою", — зазначив її адвокат Беніаміно Міліоті.

Фреска італійського художника Караваджо

На стелі невеликої кімнати площею 2,75 квадратних метрів (приблизно 30 квадратних футів) фреска Караваджо "Вілла Аврора", на якій зображено трьох богів – Юпітера, Нептуна та Плутона – які збираються навколо напівпрозорої земної кулі.

Картину замовив кардинал Франческо Марія дель Монте у 1597 році.

Зі знижкою: у Римі продають віллу з унікальною фрескою знаменитого італійського художника

Фото: скриншот кадрів відео

Картина оцінюється у 310 мільйонів євро (360 мільйонів доларів).

Нагадаємо, раніше ми писали, що на картині знаменитого художника Боттічеллі знайшли прихований малюнок.

Також ми розповідали, що на Львівщині три родини купили замок та самостійно його відновлюють.

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