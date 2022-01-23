Зі знижкою: у Римі продають віллу з унікальною фрескою знаменитого італійського художника

Фото: У Римі продають віллу з унікальною фрескою Караваджо (колаж РБК-Україна)

Стартова ціна маєтку почалася із 535 мільйонів доларів, але охочих придбати віллу спершу не знайшлося

У Римі не змогли продати віллу "Аврора" у якій розташована єдина у світі стельова фреска італійського художника Караваджо, пише CNN.

Віллу виставили на аукціон, але з першої спроби не вдалося залучити жодного покупця. Стартова ціна за віллу була 471 мільйон євро, 535 мільйонів доларів.

7 квітня власниця вілли "Аврора" принцеса Ріта Бонкомпані Людовізі знову спробує її продати, але вже зі 20% знижкою. За умови стартової ставки у 282 мільйони євро (320 мільйонів доларів).

Фото: скриншот кадрів відео

Одна з умов для тих, хто придбає нерухомість, — це витратити 11 мільйонів євро на реставрацію.

"Почувши новину, що на аукціон ніхто не зʼявився, принцеса Ріта спершу засмутилася, але потім заспокоїлася. Все ж таки це аукціон, який привернув увагу всього світу, і вартість нерухомості залишається неймовірно високою", — зазначив її адвокат Беніаміно Міліоті.

Фреска італійського художника Караваджо

На стелі невеликої кімнати площею 2,75 квадратних метрів (приблизно 30 квадратних футів) фреска Караваджо "Вілла Аврора", на якій зображено трьох богів – Юпітера, Нептуна та Плутона – які збираються навколо напівпрозорої земної кулі.

Картину замовив кардинал Франческо Марія дель Монте у 1597 році.

Фото: скриншот кадрів відео

Картина оцінюється у 310 мільйонів євро (360 мільйонів доларів).

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