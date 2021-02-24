Казкове кам'яне місто: показали "іншу" Туреччину з невідомими локаціями

Місце з тисячолітньою історією в Месопотамії

Під час поїздки в Туреччину багато туристів поєднують відпочинок і екскурсії унікальними історичними місцями. Одне з таких – кам'яне місто Мідьят, що збереглося з часів Месопотамії, в якому протягом 5 тисяч років продовжують жити люди.

Місто, що стало привабливою туристичною локацією, знаходиться на півдні Туреччини, в провінції Мардін. Влада цього регіону всерйоз взялася за збереження історичної спадщини та залучення більшої кількості туристів.

"Музей просто неба"

Українці, які побували в Мідьяті, не залишаються байдужими до архітектури міста та культури, яка дихає тисячолітньою історією.

"На території колишньої Месопотамії є казкове кам'яне місто Мідьят, в минулому християнське ассирійське місто. Ассирійці тут є і донині. Вино у них не менш казкове, ніж саме місто. Тут досі є християнські храми та монастирі", - розповідає на своїй сторінці в Facebook мандрівник Роман Маленков.

Він зазначає, що місто Мідьят будували неймовірні майстри – досі воно виглядає як музей просто неба, в якому вже 5 тисячоліть живуть люди.

Фото: Мідьят нагадує про тисячолітню історію (facebook.com/Роман Маленков)

Мідьят відомий також вишуканими срібними прикрасами. Навколо старого міста можна побачити чимало магазинів, які продають срібло.

Чим примітне місто

Мідьят знаходиться в годині їзди від іншого стародавнього міста з унікальною архітектурою, який відвідують мільйони туристів - Мардіна.

Для туристів Мідьят цікавий Старим містом з лабіринтами кам'яних вуличок і старовинними будинками з декоративними фасадами. Навколо старовинної частини міста розрослася сучасна забудова – Новий Мідьят у формі півмісяця навколо історичної частини.

Фото: Навколо старого міста є сучасна забудова (facebook.com/Роман Маленков)

Туристів приваблює найбільше величезний особняк Konuk Evi, з якого відкриваються чарівливі види для фотосесій. Його також часто використовують як декорації при зйомках турецьких фільмів.

Фото: У місті багато популярних фотолокацій (facebook.com/Роман Маленков)

У Мідьяті є також "будинок з печерами" – а насправді з підвальними приміщеннями, в яких раніше жили люди. У них була продумана вентиляція таким чином, що приміщення рятували від спеки в літні місяці. В "печерному будинку" є кафе і музей для туристів.

Пообідати можна в караван-сараї Таріхі Мідьят Гелуске Хани – це відреставроване місце напевно сподобається туристам.

У колишній церкві, яка нагадує фортецю з вежами, можна навіть пожити – там облаштували готель, зберігши історичний дух.

Фото: У Мідьяті знімають фільми та серіали (facebook.com/Роман Маленков)

У Мідьяті діють кілька стародавніх церков, а неподалік від міста побудований сучасний монастир Сирійської православної церкви. А один з найдавніших у світі християнських монастирів (4 ст.) – святого Гавриїла знаходиться в 20 км від Мідьяті. Його також рекомендують побачити на влсні очі. Там служби здійснюють арамейською мовою – за переказами, мовою Христа.

Фото: В старовинних будинках можна зупинитися на ніч або пообідати (facebook.com/Роман Маленков)

До речі, старе місто активно "оновлюють", зберігаючи історичний вигляд. За історичну панораму бореться також і місто Мардін, в якому влада зібралася знести 240 будинків нової забудови, що псують вигляд стародавніх вулиць.

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