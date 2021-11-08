Казкова атмосфера і затишні кафе: сім міст Європи, які ідеально підходять для зимової подорожі

Зима - вдалий час для подорожей в затишні міста Європи. Вулиці в холодну пору додають особливої туристичної атмосфери: їх часто прикрашають гірляндами та іншою колоритною атрибутикою Нового року.

Сім міст Європи, які краще відвідувати взимку, ніж влітку, назвало видання Travel Awaits. Багато з них можуть залишитися доступними для вакцинованих мандрівників з України.

Куди варто поїхати на вікенд в Європу цієї зими – в матеріалі РБК-Україна.

1. Таллінн - гноми, глінтвейн і катки

Столиця Естонії в зимовий час схожа на застигле в часі місто-казку. Старий центр оточений масивною середньовічною міською стіною з оглядовими вежами з червоними загостреними дахами. А бруковані вулички облямовують старовинні будівлі - фахверкові і пофарбовані в пастельні тони.

Фото: Вулички Таллінна взимку (pixabay.com)

Ринкова площа знаходиться поруч зі старою ратушею, яка датується 1404 роком - що робить її найстарішою в країнах Балтії.

У місті є магазини, в яких продаються місцеві предмети мистецтва і ремесел, в тому числі маленькі носаті гноми зі скандинавського фольклору, яких називають томте або тонтту.

"Тепер додайте сніг, кафе і ресторани з великими відкритими камінами, де подають глінтвейн і гарячий шоколад, каток на тлі різнокольорових старих будинків, тепло одягнених людей, площу з торговими лавками – і ви отримаєте ідеальну зимову атмосферу", - описується місто в статті.

2. Місто, що уособлює Різдво

"Вибрати Страсбург у Франції для цього списку було нескладно, тому що це уособлення Різдва. Я ніколи не бачила міста, краще прикрашеного на Різдво, ніж Страсбург", - пише автор.

Жодна вітрина або вулиця не залишаються без мерехтливих вогнів, віконних прикрас або ярмаркових прилавків.

Фото: Різдвяні декорації в Страсбурзі (pixabay.com)

Влітку в цьому місті теж хороша атмосфера - можна сидіти біля річки і гуляти старим містом, але варто приїхати в Страсбург хоча б раз у грудні, щоб повірити в справжнє різдвяне диво.

Навколо собору і на головній площі є великі різдвяні ярмарки, але сконцентруйтеся на менших в старій частині старого міста, де фахверкові будинки, криті мости і крихітні площі додають особливої атмосфери, радять туристам.

3. Мальовничий сніговий Стокгольм

Перші враження від свіжого снігу можна повною мірою відчути в Стокгольмі у Швеції.

"У перший раз, коли я приїхала в Стокгольм, я прибула на поромі з Німеччини, який перетнув замерзле Балтійське море і причалив після того, як в місті випав свіжий сніг", - описує яскраві враження автор.

Старе місто Гамла Стан, палаци в місті і навколо нього, парки, вулиці, дахи - все було покрито товстим шаром ідеально білого снігу, створюючи і без того прекрасне оточення незліченних островів, каналів, мостів.

Фото: Стокгольм взимку (pixabay.com)

Якщо вам пощастило опинитися там, коли випав свіжий сніг, вирушайте прямо в палац Дроттнінгхольм, який особливо мальовничий в білих декораціях.

4. Гельсінкі - переможець північної зими

Особливу атмосферу зими, освітленої святковими вогнями, обіцяють туристам в Гельсінкі у Фінляндії.

Їх чекає прогулянка по старій гавані, відвідування критого ринку, будиночків декоративно-прикладного мистецтва поруч з гаванню, а потім поворот на широку еспланаду, історичний ресторан Kappeli, який стоїть там, як особлива різдвяна прикраса і в ньому подають хорошу їжу.

Фото: Зимові розваги в Гельсінкі (unsplash.com/ethan-hu)

І ще одне прекрасне видовище - площа перед собором Гельсінкі з величезною різдвяною ялинкою перед білим собором.

Порада туристам: Фінляндія відома як країна з 5,3 мільйонами людей і 3,3 мільйонами саун, і хоча фіни люблять їх цілий рік, взимку вони ще кращі. Забронюйте собі місце і зігрійтеся.

5. Малолюдні пам'ятки в снігу

Парижани не люблять зиму - вони легко застуджуються, пишуть у виданні. А ось мандрівникам малолюдність в Парижі взимку якраз буде на руку. Можна гуляти по локаціях з красивою архітектурою, і навіть листя на деревах не заважають милуватися пейзажами.

А якщо на землю випаде сніг, варто вирушити прямо до Ейфелевої вежі. В цей час всі метро і автобуси перейдуть на скорочений режим роботи, тому людей майже немає.

Фото: Париж у снігову погоду (pixabay.com)

"Я була на Марсовому полі з чотирма людьми, яким вдалося зробити чудові знімки засніженої Ейфелевої вежі без людей. Тільки уявіть", - радять любителям фотографії.

Кожну зиму в Парижі з'являється безліч льодових ковзанок. І варто вирушити у Великий палац. Там подають гарячі напої та охолоджене шампанське, і можна просто спостерігати, як інші катаються.

6. Единбург - атмосфера фестивалю

Столиця Шотландії прекрасна в будь-який час року, і навіть якщо йде дощ, місто все одно має певну чарівність. Але круті провулки, що ведуть до замку, виглядають особливо красиво в Новий Рік. Саме час приїхати і подивитися, як шотландці святкують Хогманай. Приготуйтеся до факельної процесії по Королівській Милі і вивчіть слова "Auld Lang Syne", з якими всі "вриваються" опівночі.

Фото: Единбург взимку (unsplash.com/vishwajeet-sawant)

Порада туристам: 2 січня, коли вечірка закінчиться, вирушайте в Ботанічний сад, щоб потрапити на останнє в денному розкладі відвідування стежки з ілюмінацією.

7. Гамбург - пікніки на льоду озер

Взимку в Гамбурзі замість звичних дощів йде сніг. Якщо пощастить, стає досить холодно, щоб два озера в центрі міста замерзли. Коли це відбувається, весь Гамбург виходить на лід - гуляє, катається на ковзанах, ставить кіоски з сосисками і глінтвейном, а люди в основному влаштовують пікніки на льоду.

У місті можна насолодитися різдвяними концертами - в сучасній Ельбській філармонії з прекрасними видами, або в культовій Гамбурзькій церкві Святого Міхаеліса - "Мішель", як її називають місцеві жителі.

Фото: Гамбург взимку (pixabay.com)

Додайте до цього чудові різдвяні ярмарки, особливо перед історичною ратушею, і ви зрозумієте, чому це місто ідеальне в зимовий час.

Порада туристам: вирушайте в кондитерську Ліндтнер в районі Еппендорф. Це традиційне старовинне кафе, що уособлює знамениту любов німців до торту. Спробуйте Lübecker Marzipantorte, кремовий торт з шаром марципану зверху.

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