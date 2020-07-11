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Скелі Довбуша: як цікаво провести вікенд на Прикарпатті

Субота 11 липня 2020 09:35
Скелі Довбуша: як цікаво провести вікенд на Прикарпатті
Фото: Скелі Довбуша (Олег Божко)
Автор: Катерина Гончарова

Мальовничий куточок природи в Івано-Франківській області

Якщо ви на вихідних гостюєте в Івано-Франківській області або в самому Івано-Франківську, радимо приділити хоча б день на коротку поїздку по регіону, щоб побачити мальовничі Скелі Довбуша.

Це красива група скельних порід, досягають заввишки до 80 метрів. Місце приваблює туристів з багатьох регіонів України.

Як дістатися

Знаходяться скелі у напрямку на південний захід від міста Болехова. Дістатися до нього можна на рейсовому міжміському автобусі з Івано-Франківська.

До речі, зі Львова та Івано-Франківська сюди можна доїхати з групою туристів: місцеві туристичні компанії пропонують великий вибір подібних одноденних турів, за час яких ви побачите й інші цікаві місця регіону.

Скелі Довбуша: як цікаво провести вікенд на ПрикарпаттіФото: Мальовничі Скелі Довбуша (Олег Божко)

Не біда, якщо ви надумали їхати на екскурсію раптово. Місцеві гіди кажуть, що під час карантинних обмежень туристів тут не так багато. Якщо замовите такий міні-тур за один день до його проведення, то вам може пощастити й вам знайдуть вільні місця.

Сама поїздка відбувається з дотриманням усіх правил безпеки – туристи повинні сидіти через одне місце. І, звичайно ж, вам треба бути в масці.

Чому сюди варто їхати

Це комплексний пам'ятник природи, який точно варто побачити. Скелі Довбуша відносять до списку пам'яток природи державного значення. Комплекс відноситься до Поляницького регіонального ландшафтного парку.

Місце добре відомо тим, хто займається скелелазінням. Втім, Скелі Довбуша – скельно-печерний комплекс, який варто відвідати, навіть якщо скелелазінням ви жодного разу не займалися. Тут можна влаштувати пікнік і відпочити всією сім'єю серед найкрасивіших пейзажів.

Скелі Довбуша: як цікаво провести вікенд на ПрикарпаттіФото: Скелі Довбуша в Івано-Франківській області (Олег Божко)

Скелі знаходяться на висоті 668 м над рівнем моря.

Цікаво, що це місце тут утворилося понад 70 мільйонів років тому на дні палеогенового моря. Про це під час проведення турів особливо люблять розповідати екскурсоводи.

Фото: Цей мальовничий природний куточок не залишить вас байдужими (Олег Божко)

Згідно з легендою, у 17-18 століттях в цих скелях переховувалися опришки, які використовували печери як своє сховище. Неважко здогадатися, що і сам скельний комплекс названий на честь легендарного опришка Карпат Олекси Довбуша.

Досвідчені мандрівники стверджують, що навчання скелелазанню варто починати саме тут. Втім, підійдуть Скелі Довбуша й для досвідчених фахівців-скелелазів, адже тут є ділянки, обладнані з урахуванням різних рівнів складності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три маршрути вихідного дня з Києва варто відвідати.

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