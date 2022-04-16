Символ матерів у бомбосховищах. Картину "Мадонни" з київського метро зробили іконою у храмі Неаполя

Прототипом ілюстрації було фото киянки, яка годує немовля в метрополітені

Картина "Київська мадонна у метро" стала іконою у католицькому храмі в Неаполі. Біля зображення киянки, яка годує немовля на підлозі станції метрополітену, горять свічки та стоять квіти.

Поряд проводять богослужіння, повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на публікацію на сторінці "Global Ukraine" у Facebook.

Знімки нової ікони на тлі священиків та парафіян у храмі зробив Василь Вербельчук.

Історія картини: героїня ночувала в метро із сім'єю та собакою

Авторка малюнка Марина Соломенникова з Дніпра випадково побачила фотографію жінки в метро, яка годує немовля, повідомляло видання risu.ua. Знімок надихнув її намалювати картину, яка була б символом усіх українських матерів, які мусять ховатися від російської зброї у бомбосховищах.

Фото: Киянка, яка потрапила на фото у метро (twitter.com/zeeck)

Ілюстрація стала відомою у соцмережах, а самій художниці написав автор фото – угорський фотожурналіст Андраш Фьольдеш. Також із коментарів у соцмережі Марина дізналася, що героїня на фото – киянка Тетяна Блізняк, з якою ілюстраторка списалася.

Фото: "Мадонна" у католицькому храмі Неаполя (facebook.com/GlobalUkraineFoundation/Maksym Verbelchuk)

"Таня дивовижно добра і позитивна людина. Коли фотограф робив те її фото, вона з чоловіком, дитинкою і собакою ховалися від бомбардування і ночували в метро. Таня каже, що вона в шоці через те, що таким чином стала популярна. А мені особисто дуже приємно, що ми знайшли один одного – і я , і фотограф, і Таня Блізняк", - розповіла художниця.

Ілюстрацію Марини опублікував консультант ватиканського секретаріату у справах комунікацій Джеймс Мартін.

Цю роботу та кілька десятків інших на тему війни художниця виставила на міжнародну платформу, а зароблені кошти передає на потреби армії.

Нагадаємо, ми писали, що іспанське місто на тиждень перейменували в Україну.