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Швейцария ограничивает выдачу виз владельцам российских паспортов: кого это касается

Фото: Флаг Швейцарии (piхabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Выходцы из оккупированных Россией территорий Украины и Грузии не смогут получить шенгенскую визу и пересекать границу Шенгена с паспортами, выданными властями РФ.

Такие ограничения на российские проездные документы были введены Федеральным советом Швейцарии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Новый регламент, согласно которому вводятся ограничения, официально принят 16 августа 2023 года.

"Лица из оккупированных Россией территорий Украины и сепаратистских регионов Грузии не могут получить шенгенскую визу и пересекать внешние границы Шенгена по проездным документам, выданным Россией. Федеральный совет принял этот регламент на заседании 16 августа 2023 года", – говорится в сообщении Федеральной.

Кроме того, обычные и дипломатические паспорта, свидетельства на возвращение, удостоверения личности моряка и виды на жительство для лиц без гражданства, выданные российскими властями, не признаются.

Что касается Украины, Федеральный совет подчеркнул, что в зависимости от региона установлены разные даты выдачи, после которых документы больше не принимаются.

Что касается Грузии, все российские проездные документы, выданные жителям Абхазии и Южной Осетии после 26 августа 2008 года, не будут приниматься для получения шенгенской визы.

В то же время, страна будет продолжать выдавать визы для некоторых целей, в том числе по гуманитарным причинам, людям с оккупированных Россией территорий Украины и Грузии.

Решение не принимать российские документы, выданные жителям в оккупированных Россией регионах в Украине или сепаратистских территориях в Грузии, принял Совет ЕС в декабре 2022 года. После этого сразу несколько стран решили больше не принимать проездные документы, выданные в России.

Напомним, мы писали, какие страны прекратили выдавать "золотые визы" россиянам.

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