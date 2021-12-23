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Швеція посилює заходи для туристів напередодні свят: що зміниться

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Четвер 23 грудня 2021 09:57
Швеція посилює заходи для туристів напередодні свят: що зміниться Фото: Стокгольм, Швеція (unsplash.com/fnna-hunko)
Автор: Євгенія Тугушева

Через новий штам "Омікрон" уряд змушений запроваджувати нові обмеження.

У Швеції посилюють правила в'їзду для туристів у зв'язку зі зростанням кількості випадків COVID-19, пише The Local.

Так, від 28 грудня при в'їзді до Швеції від усіх іноземних туристів вимагатимуть надати негативний результат тесту на COVID-19, незалежно від того, чи вони були вакциновані.

Тест має бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття до Швеції.

Вимога щодо тесту поширюватиметься на дорослих та дітей віком від 12 років, незалежно від того, чи їде мандрівник зі скандинавських країн, ЄС/ЄЕЗ чи іншого світу – за низкою винятків.

Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон підтвердила, що іноземним громадянам, які проживають у Швеції, а також громадянам Швеції, не потрібно буде показувати негативний тест при в'їзді в країну.

Швеція посилює заходи для туристів напередодні свят: що зміниться

Фото: При в'їзді у Швецію від усіх іноземних туристів вимагатимуть надати негативний результат тесту (unsplash.com/linus-mimietz)

На пресконференції у вівторок, коли уряд вперше оголосив про плани ввести вимогу негативного тесту для в'їзду в країну, Андерссон сказала, що буде потрібно ПЛР-тест замість тесту на антиген.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Німеччині посилюють обмеження на Новий рік.

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