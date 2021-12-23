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Швеция усиливает меры для туристов накануне праздников: что изменится

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Четверг 23 декабря 2021 09:57
Швеция усиливает меры для туристов накануне праздников: что изменится Фото: Стокгольм, Швеция (unsplash.com/fnna-hunko)
Автор: Евгения Тугушева

Из-за нового штамма "Омикрон" правительство вынуждено вводить новые ограничения.

В Швеции ужесточают правила въезда для туристов в связи с ростом количества случаев COVID-19, пишет The Local.

Так, с 28 декабря при въезде в Швецию от всех иностранных туристов будут требовать предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, независимо от того, были ли они вакцинированы.

Тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в Швецию.

Требование касательно теста будет распространяться на взрослых и детей в возрасте от 12 лет, независимо от того, едет путешественник из скандинавских стран, ЕС/ЕЭЗ или остального мира – за рядом исключений.

Премьер-министр Магдалена Андерссон подтвердила, что иностранным гражданам, проживающим в Швеции, а также гражданам Швеции не нужно будет показывать отрицательный тест при въезде в страну.

Швеция усиливает меры для туристов накануне праздников: что изменится

Фото: При въезде в Швецию от всех иностранных туристов будут требовать предоставить отрицательный результат теста (unsplash.com/linus-mimietz)

На пресс-конференции во вторник, когда правительство впервые объявило о планах ввести требование негативного теста для въезда в страну, Андерссон сказала, что нужен будет ПЦР-тест вместо теста на антиген.

Напомним, ранее мы писали, в Германии усиливают ограничения на Новый год.

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