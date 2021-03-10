Штрафи на тисячі доларів: на Занзібарі оголосили про нововведення для туристів

Мандрівників будуть карати за відвертий одяг

Курортний острів Занзібар у цьому сезоні опинився на піку популярності серед відкритих екзотичних країн для зимового відпочинку. На африканський курорт ринули туристи з багатьох країн, включаючи Україну.

Але при цьому не всі мандрівники врахували, що летять відпочивати в мусульманську країну і не вивчили правила поведінки та одягу. Місцеві жителі виявилися такі обурені, що влада вирішила нагадати іноземним гостям про дрес-код і штрафи за його порушення. Попередження отримали туроператори, які організовують тури, повідомляє CNN Travel.

У міністерстві туризму заявили, що носіння туристами відвертого одягу поза пляжем загрожує покаранням туристичним компаніям, за допомогою яких відпочивальники потрапили на курорт.

Як не можна одягатися під час відпочинку

Кодекс поведінки для відвідувачів Занзібару, зазначений у розділі "Поради мандрівникам" офіційного туристичного веб-сайту країни, забороняє туристам носити купальники і відвертий одяг в громадських місцях, за винятком готелів і курортів.

Фото: Територія готелю на Занзібарі (booking.com)

Міністр туризму Занзібару Лела Мухаммед Мусса заявила, що нещодавні випадки оголення на людях спонукали її повторити правила, порушення яких може призвести до накладення штрафів у розмірі до 2000 доларів.

"На даний час багато туристів на Занзібарі з'являються в громадських місцях повністю оголеними", - сказала міністр телеканалу.

За її словами, самих туристів штрафувати не будуть, але платити доведеться гідам або туроператорам.

"Якщо ви гід, і у вас є турист, який непристойно одягнений в громадському місці, ви будете оштрафовані на суму від 700 до 1000 доларів - в залежності від серйозності проблеми", - сказала Мусса.

У той же час сума штрафу для оператора вище - від 1000 до 2000 доларів.

"Ми поважаємо відмінності, які є у нас з різними націями і людьми, але відвідувачі зобов'язані зрозуміти культурні звичаї і кодекс поведінки Занзібару, перш ніж вони приїдуть в країну", - зазначила чиновниця.

Влада уточнює: купальники прийнятні на пляжах, але не в інших частинах Занзібару. У громадських місцях туристи повинні прикривати плечі, груди і живіт, ноги до колін. Відвідувачі повинні пам'ятати про місцевиі традиції при відвідуванні таких місць, як Стоун Таун, популярний історичний район з численними мечетями.

Фото: Місцеві жителі на Занзібарі (pixabay.com)

У кодексі поведінки для туристів повідомляється, що нагота навіть на пляжі неприйнятна.

"Публічні поцілунки або демонстрація прихильності не є звичайним явищем для Занзібару", - попереджається в правилах для іноземців.

Також туристів попереджають: вживання алкоголю в громадських місцях може образити місцевих жителів.

Скільки коштує відпочинок на Занзібарі в березні

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку на двох з авіаперельотом на курортах Занзібару від провідних туристичних компаній на дати з 13 по 24 березня 2021 року і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "Компас" 7 ночей в 3* готелі зі сніданками обійдеться від 42747 гривень з вильотом 17 березня, в 4* зі сніданками - від 47837 гривень, в 5* - від 58313 гривень зі сніданками, і від 79758 гривень - в 5* з харчуванням у форматі "повний пансіон" з вильотом на ту ж дату.

Фото: Вживання алкоголю в публічних місцях може образити місцевих (booking.com)

У туроператора Coral travel полетіти на Занзібар на 7 ночей у 2* готель зі сніданками можна за 40569 гривень з вильотом 24 березня, в готель 3* на ту ж дату – від 45015 гривень, а в готель 5*- від 47756 гривень зі сніданками.

У туроператора ALF тижневий відпочинок на Занзібарі в 3* готелі зі сніданками обійдеться в 57394 гривні з вильотом 23 березня, в 4* готелі – від 68102 гривень з харчуванням soft all inclusive – з вильотом на ту ж дату, в 5* з харчуванням "напівпансіон" – від 74621 гривні.

До речі, для поїздки в Танзанію здавати ПЛР-тести не потрібно, як і по поверненні в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про інцидент з чартерним рейсом із Занзібару.

Також повідомлялося, які неприємні деталі про відпочинок на островах розкрили туристи.