Штам "Дельта" та чартери з РФ. Що буде з цінами на відпочинок у Єгипті в новому сезоні

Деякі туристи з ЄС знаходять обхідні шляхи, щоб потрапити в країну

На початку липня в Росії був скасовано заборону на польоти чартерів до Єгипту: російські туристи знову зможуть повернутися на курорти країни. Зазначимо, така заборона діяла ще з 2015 року. Її ввели після того, як в небі над Синайським півостровом вибухнув російський літак А321 "Когалимавіа".

Після новини про відновлення чартерів з Росії до Єгипту в туристичній спільноті заговорили про підвищення цін на відпочинок в країні для українців. Про те, чи зміниться цінова політика щодо турів в цю країну, у коментарі РБК-Україна розповіла заступниця міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі.

На її думку, стрибка цін не буде через те, що нещодавно прийняли рішення про підвищення дозволеної заповнюваності готелів – з 50% до 70%.

"Не думаю, що готелі будуть заповнені росіянами та туристами з інших країн настільки, щоб підвищувати вартість істотно. Немає ніяких планів підвищувати ціни у зв'язку зі зростанням турпотоку. Також дозволяти заповнюваність готелів на 100%, як в інших країнах, найближчим часом не будемо, щоб уникнути скупчень людей на території готелів – в ресторанах", — сказала вона.

Фото: Заступниця міністра туризму та старожитностей Єгипту Гада Шалабі (надане посольством Арабської Республіки Єгипет в Україні)

Також з відновленням чартерів з Росії до Єгипту багатьох українських туристів турбує, чи не буде завезений новий штам коронавірусу "Дельта" на курорти Червоного моря.

"Ми уважно моніторимо рівень захворюваності в різних країнах, і в разі підвищеного ризику до пасажирів будемо застосовувати нові правила і додаткові запобіжні заходи. Це може бути вакцинація, експрес - або ПЛР-тести в аеропорту. Ми турбуємося про своє населення, яке становить понад 100 млн осіб, тому не допустимо жодних ризиків", — зазначила чиновниця.

"Європейських туристів в країні майже немає"

При цьому туристів з країн ЄС в Єгипті практично немає: Європа поки не відкрила свої кордони для відвідування своїми громадянами курортів цієї країни.

Фото: Чи чекати підвищення цін на відпочинок у Єгипті? (unsplash.com/calin-stan)

"Все ж деякі туристи з Німеччини та Швейцарії знаходять обхідні шляхи, як потрапити в Єгипет. Також приїжджають туристи з США, Польщі, Литви, Сербії, Молдови, Білорусі, Казахстану, Саудівської Аравії", — перерахувала вона.

На прохання РБК-Україна Гада Шалабі також назвала курорти, які є найпопулярнішими в українських туристів. Це Шарм-ель-Шейх (Провінція Південний Синай), Хургада і Марса-Алам в провінції Червоне море. Симпатії до цих регіонів розподіляються порівну, розповіла чиновниця.

"Також останнім часом все більше туристів з Шарм-ель-Шейха відвідують Каїр, щоб за день побачити піраміди, музеї. З Хургади та Марса-Аламу туристи вирушають до Луксора. Такий інтерес пояснюється тим, що історію єгипетської цивілізації вивчають у школах, і побачити все своїми очима – мрія кожної дитини у світі", — додала вона.

Повну версію інтерв'ю із заступницею міністра можна почитати за посиланням.

Зазначимо, після хвилі подорожчання ціни на відпочинок в Туреччині знову істотно знижуються.

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