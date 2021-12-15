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На Шрі-Ланці заявили про посилення COVID-правил: що зміниться для туристів

Автор: Євгенія Тугушева

Без паспорта вакцинації в країні буде заборонено відвідувати громадські місця

Влада Шрі-Ланки збирається зробити паспорт вакцинації "перепусткою" в громадські місця, пише Profi.travel.

Таке рішення ухвалив Спеціальний комітет із боротьби з COVID-19. Щоправда, поки що не повідомляється, коли почне діяти нове правило.

Крім цього, в МОЗ також збираються замінити паперові документи на мобільний додаток.

Фото: Пляж на Шрі-Ланці (unsplash.com/bhanuka-gamage)

Які будуть правила в'їзду для іноземців

Туристам для в'їзду на Шрі-Ланку знадобиться:

  • сертифікат про повну вакцинацію;
  • ПЛР-тест на COVID-19 з негативним результатом, зроблений пізніше 72 годин до посадки в літак.

Для невакцинованих туристів необхідно:

  • оформити місцеву страховку (12 $);
  • ПЛР-тест на COVID-19 з негативним результатом, зроблений не пізніше 72 годин до вильоту і ще дві — після прибуття та на сьомий день та оплатити ПЛР тести (40$) на сайті visitsrilanka.gov.lk.

Крім того, всі, хто прибуває на Шрі-Ланку, зобов'язані будуть заповнювати онлайн-анкету Health Declaration Form з 1 січня 2022 року. Раніше форму можна було заповнити онлайн або на борту літака, але тепер після заповнення QR-коду перевірятимуть перед вильотом до країни та аеропорту прильоту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лаос планують відкрити для туристів.

Також, ми писали, чи поїдуть туристи до Таїланду після відкриття кордонів.

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Шри-Ланка