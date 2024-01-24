"Лазейка" в Европу. В ЕС обеспокоены потоком россиян на поездах в Калининград

Россияне продолжают ездить в Европу, несмотря на санкции и ограничения. В ЕС обеспокоены, что для этого используется железнодорожный маршрут в Калининград через Литву.

В 2023 году этим путем въезда в ЕС воспользовались 14 тысяч человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Российские пассажиры, путешествующие в Калининград на побережье Балтийского моря на поездах через Литву, могут высаживаться в деревне Кяна и оттуда путешествовать в ЕС, говорится в отчете Центра анализа европейской политики (CEPA). В 2023 году этим путем въезда в ЕС воспользовались 14 тысяч человек – это вдвое больше, чем в 2022-м.

"Хотя многие имеют документы, которые позволяли бы ездить в Литву по другим маршрутам, не следует недооценивать угрозу использования железной дороги российскими агентами или военными как "лазейки" на Запад", – говорится в отчете.

В июне 2022 года Литва запретила железнодорожные перевозки санкционных товаров в Калининград. Впоследствии ЕС пересмотрел свои указания и разрешил только автомобильные перевозки санкционных грузов и железнодорожные перевозки через Литву возобновились.

Согласно информации CEPA, несмотря на попытки ограничить количество пассажиров поездов до 300 и дополнительное финансирование ЕС для усиления безопасности, Литва не имеет четкой позиции относительно масштабов угрозы и мер по устранению "лазейок".

В октябре 2023 года в Службе охраны государственной границы Литвы (VSAT) объясняли, что остановить поток людей по железной дороге сложно, так как маршрутом пользуются граждане и других стран.

"Например, в прошлом году здесь вышли из поезда 1000 граждан Израиля, 800 граждан Литвы, около 200 граждан Италии, около 200 граждан Германии, около 200 граждан Украины, около 150 граждан США", – отметил спикер ведомства Гедрюс Мишутис.

В то же время, по данным польских пограничников, в 2023 году только через 5 дней в конце декабря границу Польши с Калининградской областью пересекли 17 тысяч человек, чтобы попасть в Россию на православное Рождество. Это связано с тем, что авиарейсов между ЕС и РФ нет.

Напомним, мы писали, что россияне продолжают ездить в Европу. на отдых, несмотря на ограничения из-за санкций. Перелеты через третьи страны с пересадками занимают по 15 часов.

Также мы рассказывали, что россиянам запретили ввозить в ЕС личные автомобили и ряд личных вещей – от телефонов до чемоданов и косметики. Их ввоз может рассматриваться как запрещенный импорт.

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