Сімейний відпочинок дешевшає. Які гірськолижні курорти Європи виявилися найдоступнішими

Болгарія й Андорра: де недорого покататися на лижах в лютому
Гірськолижний відпочинок - один з популярних видів туризму в європейських країнах взимку. Підрозділ британської поштової служби Post Office Travel Money і туроператор Crystal Ski Holidays проаналізувавши вартість послуг на європейських гірськолижних курортах і визначили найдоступніші за ціною локації.
Виявилося, що вартість катання і їжі відрізняється в рази в різних країнах. Також - дві третини проаналізованих курортів знизили ціни на послуги порівняно з минулим роком.
У яких гірськолижних локаціях можна провести відпустку з меншими витратами і чи став відпочинок дешевшим для українців – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
У дослідження включили гірськолижні курорти в 7 країнах Європи - всього 28 курортів для сімейного відпочинку і 32 – тільки для дорослих. При підрахунку загальної вартості послуг, їжі та напоїв на 6 днів виводилися середні суми, які витрачає сім'я з 4 осіб, включаючи двох дітей до 12 років, або – вартість на одну людину на курорті для дорослих.
У звіті порівняли вартість прокату лиж і черевиків, скі-пасів і послуг лижної школи, а також обідів і напоїв за тиждень. До загальної суми увійшли:
При цьому не враховувалася вартість проживання, а також транспорту, яким туристи добираються до курортів.
Після підрахунків витрат лижників поза пакетом готель-транспорт виявилося, що ціни знизилися з минулого року у двох третіх з 28 сімейних курортів, які брали участь у дослідженні.
Основні висновки щодо гірськолижних курортів у 2022 році виглядають так:
Наприклад, тиждень відпочинку в готелі для сім'ї в Боровці в Болгарії обійдеться одному дорослому від 520 євро, в Банско – від 585 євро. Завершує список за цінами Швейцарія - найдорожчий курорт Церматт - від 1393 євро на одного.
Для сімейного відпочинку найдешевший курорт - Банско в Болгарії - від 1632 євро. Ця сума - на 12% менше, ніж торік, і на 8,5% менше, ніж у 2019 році. А найдорожчий тижневий відпочинок для чотирьох - у Швейцарії на курорті Гріндельвальд (3845 євро).
Список країн, де додаткові витрати на гірськолижних сімейних курортах найнижчі, згідно з результатами дослідження, в 2022 році виглядає так:
Топ-5 найбільш недорогих курортів для відпочинку дорослого туриста виглядають так:
Заборона на в'їзд українських туристів до Італії, яка діяла з 16 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року, уряд країни продовжив до 15 березня 2022 року. Це означає, що потрапити на гірськолижні курорти Італії можуть тільки ті українці, які мають поважну причину на в'їзд.
"Попит на Італію з урахуванням обмежень взагалі практично нульовий, так що статистики за цінами на гірськолижний відпочинок в Італії у нас немає. А ціни на пакетні тури в Болгарію, Австрію, Андорру, Францію і Швейцарію залишилися на тому ж рівні, що і рік тому", - зазначає в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.
Він додає: з урахуванням глобальної інфляції і зростання заробітних плат все ж можна сказати, що відпочинок на гірськолижних курортах Європи став доступнішим.
"Ціни на оренду спорядження, скі-паси та інструкторів ми не моніторимо. Однак за рік всі тури подорожчали, а гірськолижні – ні. Тому можна вважати, що гірськолижні стали доступнішими", - поділився думкою експерт.
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