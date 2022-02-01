Сімейний відпочинок дешевшає. Які гірськолижні курорти Європи виявилися найдоступнішими

Гірськолижний відпочинок - один з популярних видів туризму в європейських країнах взимку. Підрозділ британської поштової служби Post Office Travel Money і туроператор Crystal Ski Holidays проаналізувавши вартість послуг на європейських гірськолижних курортах і визначили найдоступніші за ціною локації.

Виявилося, що вартість катання і їжі відрізняється в рази в різних країнах. Також - дві третини проаналізованих курортів знизили ціни на послуги порівняно з минулим роком.

У яких гірськолижних локаціях можна провести відпустку з меншими витратами і чи став відпочинок дешевшим для українців – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Які витрати враховувалися у дослідженні курортів

У дослідження включили гірськолижні курорти в 7 країнах Європи - всього 28 курортів для сімейного відпочинку і 32 – тільки для дорослих. При підрахунку загальної вартості послуг, їжі та напоїв на 6 днів виводилися середні суми, які витрачає сім'я з 4 осіб, включаючи двох дітей до 12 років, або – вартість на одну людину на курорті для дорослих.

Фото: Прокат лиж і спорядження - окрема стаття витрат на гірськолижному курорті (unsplash.com/colin-cassidy)

У звіті порівняли вартість прокату лиж і черевиків, скі-пасів і послуг лижної школи, а також обідів і напоїв за тиждень. До загальної суми увійшли:

Абонемент на підйомник на тиждень (6 днів); Лижне спорядження на один тиждень (6 днів); Навчання в лижній школі (5-6 днів занять по півдня); Чашка кави (6 шт); Пляшка кока-коли (6 шт); Келих домашнього вина (6 шт); Пляшка пива (6 шт); Шість обідів на схилах.

При цьому не враховувалася вартість проживання, а також транспорту, яким туристи добираються до курортів.

Скільки коштує відпочинок на курортах різних країн

Після підрахунків витрат лижників поза пакетом готель-транспорт виявилося, що ціни знизилися з минулого року у двох третіх з 28 сімейних курортів, які брали участь у дослідженні.

Фото: Гірськолижний курорт Банско в Болгарії (unsplash.com/rat-ski)

Основні висновки щодо гірськолижних курортів у 2022 році виглядають так:

Болгарія знову очолила список кращих гірськолижних курортів як для дорослих лижників (в Боровці), так і для сімей (в Банско).

Зниження цін на всіх шести опитаних італійських курортах зробило їх кращими для лижників серед лижної "великої четвірки": Австрії, Франції, Італії та Швейцарії.

зробило їх кращими для лижників серед лижної "великої четвірки": Австрії, Франції, Італії та Швейцарії. Швейцарські курорти виявилися найдорожчими: загальна сума в Венгені, Саас-Фе і Церматті перевищувала 1200 євро для дорослих.

Морзін у Франції та Ельмау в Австрії були єдиними курортами, які увійшли до десятки кращих, оскільки на ці країни припадає велика частина сезонного підвищення цін.

Банско в Болгарії пропонує найкраще співвідношення ціни і якості для сім'ї з чотирьох осіб при загальній вартості опитаних об'єктів 1625 євро.

Італійські курорти займають п'ять місць в топ-10 кращих локацій для сімейного відпочинку.

Наприклад, тиждень відпочинку в готелі для сім'ї в Боровці в Болгарії обійдеться одному дорослому від 520 євро, в Банско – від 585 євро. Завершує список за цінами Швейцарія - найдорожчий курорт Церматт - від 1393 євро на одного.

Для сімейного відпочинку найдешевший курорт - Банско в Болгарії - від 1632 євро. Ця сума - на 12% менше, ніж торік, і на 8,5% менше, ніж у 2019 році. А найдорожчий тижневий відпочинок для чотирьох - у Швейцарії на курорті Гріндельвальд (3845 євро).

Фото: Гірськолижний курорт у Франції (unsplash.com/toa-heftiba)

Де дешевше кататися на лижах - топ 5 країн

Список країн, де додаткові витрати на гірськолижних сімейних курортах найнижчі, згідно з результатами дослідження, в 2022 році виглядає так:

Боровець, Болгарія (1627 євро); Бардонеккья, Італія (1906 євро); Сестріере, Італія (2108 євро); Пассо-Тонале, Італія (2133 євро); Арінсаль, Андорра (2454 євро).

Топ-5 найбільш недорогих курортів для відпочинку дорослого туриста виглядають так:

Боровець, Болгарія (520 євро); Банско, Болгарія (584 євро); Бардонеккья, Італія (592 євро); Саузе, Італія (689 євро); Сестріере, Італія (795 євро).

"Гірськолижний відпочинок став доступнішим на тлі інших турів"

Заборона на в'їзд українських туристів до Італії, яка діяла з 16 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року, уряд країни продовжив до 15 березня 2022 року. Це означає, що потрапити на гірськолижні курорти Італії можуть тільки ті українці, які мають поважну причину на в'їзд.

Фото: Туристи в Андоррі (unsplash.com/aviv-perets)

"Попит на Італію з урахуванням обмежень взагалі практично нульовий, так що статистики за цінами на гірськолижний відпочинок в Італії у нас немає. А ціни на пакетні тури в Болгарію, Австрію, Андорру, Францію і Швейцарію залишилися на тому ж рівні, що і рік тому", - зазначає в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

Він додає: з урахуванням глобальної інфляції і зростання заробітних плат все ж можна сказати, що відпочинок на гірськолижних курортах Європи став доступнішим.

"Ціни на оренду спорядження, скі-паси та інструкторів ми не моніторимо. Однак за рік всі тури подорожчали, а гірськолижні – ні. Тому можна вважати, що гірськолижні стали доступнішими", - поділився думкою експерт.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує провести відпустку в Туреччині взимку.

Також ми розповідали, чому варто полетіти в Аліканте взимку і покататися на лижах біля Барселони.