ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії

П'ятниця 10 липня 2020 10:26
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Фото: Аеропорт (РБК-Україна)
Автор: Марія Дмитрієва

Як проходить процедура здачі тесту

Нещодавно я повернулася з Албанії в Україну й зіткнулася з необхідністю пройти ПЛР-тест. Розповім докладно про те, як проходить ця процедура.

Я прилетіла з прекрасної Албанії. Там ми дивилися безліч готелів, знайомилися з місцевою культурою, відвідували екскурсії. Коли ми туди прилетіли, Албанія була ще в "зеленій" зоні.

Але ми розуміли, що ситуація в цьому сезоні нестабільна – був ризик, що до закінчення нашої поїздки країна перейде в "червону" зону. Так і сталося. У більшості готелів, які ми бачили, намагаються дотримуватися заходів безпеки, на ресепшен завжди є безконтактний термометр і санітайзер.

У необхідності самоізоляції немає нічого страшного, всі були до цього готові. Тим, хто не може працювати віддалено, можна зробити тест ПЛР: результат готовий протягом доби, лабораторія відправляє його в електронну систему суспільного здоров'я України. Після цього йде синхронізація з додатком "Дій вдома", і ваша самоізоляція може бути припинена.

Тест вирішила проходити відразу, оскільки була необхідність вийти на роботу. По прильоту нам поміряли температуру. Потім перевірили, чи встановлено в телефоні додаток "Дій вдома" (про необхідність встановити його нас попередили ще в літаку). У додатку потрібно ввести свій український номер телефону.

Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з АлбаніїФото: Албанія влітку 2020 року (pixabay.com)

Тільки після цього проходите прикордонний контроль, де співробітник прикордонної служби записує ваш мобільний номер і адресу, за якою буде проходити самоізоляція. Активувати програму потрібно протягом 48 годин, тест можна здати за цей час. До отримання результату тесту потрібно перебувати на самоізоляції за адресою, яку назвав прикордонній службі.

Здача тесту проходить швидко, попередньої підготовки не потрібно. Є список лабораторій, в яких можна здати тест – зручніше це робити за попереднім записом. Для отримання результату того ж дня тест потрібно здати до 12:00.

До отримання результатів тесту необхідно перебувати на обсервації за місцем, вказаним при проходженні прикордонного контролю, а також у додатку "Дій вдома". В цей час контактую тільки з чоловіком і котом.

За моєю інформацією, більшість пасажирів літака вирішили здавати тест, щоб не проходити обсервацію 14 днів. Вартість тесту – від 700 грн.

Жодних незручностей процедури здачі тесту відзначити не можу. Вся процедура зайняла від сили 10 хвилин. Я прийшла в призначений час, в реєстратурі заповнила бланк з особистими даними й пройшла в кабінет для здачі мазка з горла.

Треба розуміти, що такий сезон для всього світу є першим у своєму роді, все змінюється щодня. Бронювати тури та квитки краще через туристичні агентства, які володіють всією необхідною інформацією. "Плюс" цього сезону в тому, що через обмеження для деяких країн туристів на відпочинку мало. Відповідно, на пляжі лежати комфортно. У якості висновку скажу – не відкладайте подорожі на потім.

Читайте РБК-Україна в Google News

отпускотдыхАлбанияпутешествие
Точки зору
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся