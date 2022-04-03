Через санкції. Співробітникам найбільшого аеропорту в РФ пропонують піти з авіації на будівництво

У "Шереметьєво" продовжує знижуватись пасажиропотік

Найбільший російський аеропорт, "Шереметьєво" в Москві, через санкції ЄС пропонує своїм співробітникам перейти на роботу в супермаркети або на будівництво. Підприємство вже відправило частину персоналу в режим простою.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Avianews.

Уточнюється, що такі проблеми виникли через санкції, накладені західними країнами. Це призвело до того, що в аеропорту "Шереметьєво" різко впав пасажиропотік, і при цьому персоналу виявилося набагато більше, ніж потрібно для обслуговування рейсів в нових умовах.

"Щоб утриматися на плаву, "Шереметьєво" повністю зупинило роботу половини терміналів і однієї з трьох злітно-посадкових смуг. Надалі можуть послідувати масові скорочення персоналу", - пише видання.

При цьому для людей, які втратять свою роботу, "Шереметьєво" організовує ярмарок вакансій. В аеропорту пропонують своїм співробітникам піти з авіації та стати касирами або вантажниками в супермаркетах "Пятерочка" і "Магніт", перейти на залізницю, в будівельну галузь або перекваліфікуватися на водіїв автобусів.

"Вакансії зараз є, їх багато. У "Мострансавто" готові прийняти водіїв з Шереметьєво - є близько 2 000 вакансій", — сказав губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов.

Нагадаємо, нещодавно в Україні заарештували Російські "Руслани" на 2 мільярди гривень.