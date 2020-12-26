"Найбюджетніший варіант": стало відомо, коли їхати до Єгипту значно дешевше

Єгипет залишається фаворитом українських туристів серед напрямків для зимового відпочинку. Не секрет, що тури до Єгипту - значно дешевші за путівки в інші відкриті сьогодні напрямки, такі як Домінікана або Занзібар.

Але як щодо зимових свят? Коли туристам випадає можливість відпочити в Єгипті не за "новорічним" цінами, а більш економно? З таким питанням РБК-Україна звернулося до експерта туристичного ринку.

"Туроператори не поспішають знижувати ціни через локдаун"

На новорічні свята в Єгипті вирішили заборонити святкові вечері, щоб уникнути масових скупчень людей під час пандемії. Однак авіасполучення з країною обіцяють не закривати й після 8 січня, коли в Україні введуть більш жорсткий карантин.

До Єгипту зазвичай вигідніше летіти відразу після новорічних свят, говорить РБК-Україна турагент Олена Князєва. Але це правило працювало у звичайних умовах, коли не було карантинних обмежень, зазначає експерт.

Фото: "Ціни на відпочинок в Єгипті знижуються у другій половині січня" - Олена Князєва (booking.com)

"Зазвичай ціни на відпочинок у курортній країні знижуються після 7 січня. Але цього року ця тенденція не відчувається. Туроператори не поспішають знижувати ціни через локдаун, оскільки розуміють, що більшість людей буде "на канікулах", і сидіти вдома будуть не всі - напевно кудись захочуть полетіти. А Єгипет - це найбільш бюджетний варіант у порівнянні з Занзібаром, Домініканою та іншими напрямами", - розповідає вона.

Але якщо туристи планують відпочинок в січні, то все ж вигідніше розглядати другу половину місяця.

"Якщо порівнювати ціни першої декади січня та останніх днів січня, то відчувається величезна різниця в ціні. Так само дуже велика різниця в цінах помітна, якщо розглядати один і той же готель, з вильотом з Києва та Запоріжжя. Туристи, дивлячись на ціни з Запоріжжя, хочуть добу перебувати в Києві в очікуванні рейсу", - говорить Олена Князєва.

Чим ближче до лютого, тим нижчі ціни

На прохання РБК-Україна турагент наводить кілька прикладів актуальних цін на відпочинок в готелях Єгипту у першій та другій половині січня. За її словами, такі приклади допоможуть відчути різницю у вартості відпочинку в різні дати.

Олена Князєва проаналізувала ціни у тризіркових і п'ятизіркових готелях на двох на 7 ночей.

Grand Halomy Naama Bay Resort 3*: тур з вильотом 7 січня коштує 959 доларів, аналогічна пропозиція на 14 січня - 545 доларів, а вже 23 січня ціна за тур складає 451 долар.

Albatros Aquapark 5*: тур на двох з вильотом 6 січня пропонується за ціною 1579 доларів, з вильотом 16 січня - за 823 долари, а вартість аналогічного туру в той самий готель на 24 січня становить вже 755 доларів.

Фото: Ціни на тури в один і той самий готель можуть істотно відрізнятися (booking.com)

Виходячи з цієї тенденції, якщо планувати відпустку в Єгипті в другій половині січня, то можна істотно заощадити. Рівень сервісу в готелях залишається таким самим, але в залежності від дат одна й та сама путівка відрізняється в цінах досить значно.

Нагадаємо, раніше в Єгипті ввели суттєві обмеження для туристів на новорічні свята.

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