Найбільші в історії країни: авіафлот України поповниться безпрецедентно великими літаками

Авіакомпанії закуплять Boeing 777-300

В Україні з'являться найбільші в історії країни літаки - два далекомагістральних широкофюзеляжних Boeing 777-300. Авіалайнери до кінця року завезе авіакомпанія МАУ, повідомляє avianews.com.

Подробиці поповнення флоту країни повідомив виданню виконавчий директор туроператора "Компас" Дмитро Гудзій. Комерційні рейси ця компанія буде здійснювати спільно з авіакомпанією.

Він уточнив, що проект знаходиться на фінальній стадії підписань договору з МАУ про використання цих літаків. Однією з умов була наявність саме двох бортів на випадок необхідності заміни одного з них.

В чому особливість нових літаків

Boeing 777-300 буде найбільшим в Україні літаком у флоті країни серед тих, які коли-небудь здійснювали комерційні рейси.

Фото: Літак МАУ в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

До цього найбільшим літаком в українському флоті був Boeing 777–200ER-авіакомпанія МАУ використовувала три таких авіалайнера. На борту були салони бізнес-класу, преміум-економа та економічного класу. Літаки могли перевозити 361 пасажира. Рейси з Києва здійснювалися в Нью-Йорк, Торонто, Бангкок і Пекін. З 2020 року два борти авіакомпанія повернула лізингодавцю, третій - несправний з 2019 року.

Обидва літаки великої місткості, які почнуть літати з України, розраховані на перевезення 426 пасажирів в салонах трьох класів: бізнес-клас на 12 і 14 місць, а також – економ-клас на 400 пасажирів.

Куди можна буде полетіти на крилах Boeing 777-300

Відзначається, що на крилах цих літаків будуть здійснюватися чартерні рейси на Мальдіви, Домінікану і в Мексику на замовлення туроператора "Компас". Втім, у вільний час авіакомпанія МАУ зможе задіяти їх для власних рейсів – наприклад, в США або Канаду.

Фото: Приклад розміщення місць в Боїнг 777-300ER (wikipedia.org)

Перший чартерний рейс запланований до Домінікани на 7 грудня, а частота вильотів у напрямку - раз на 10 днів. Додатковий чартерний ланцюжок в Домінікану запустять з 25 грудня.

Перший рейс в Канкун в Мексиці на новому борту запланований на 28 грудня – туристи будуть літати на курорти з частотою раз на 10 днів.

Також з 29 грудня Boeing 777-300 від авіакомпанії МАУ полетить з туристами на Мальдіви. Другий ланцюжок з інтервалом 10 днів запустять 2 січня.

Тим часом, третій такий літак заявлений у флоті і в іншої авіакомпанії - Azur Air (на замовлення туроператора "Anex Tour"), повідомляє профільне видання Turprofi.com. За його інсайдерською інформацією, авіалайнер вже придбаний і зараз завершується процедуру оформлення для відправки в Україну.

У цьому літаку обіцяють інше компонування місць: в салоні розмістять 531 крісло (7 в бізнес-класі і 524 – в економ-класі).

Фото: Літак в аеропорту "Київ" (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Такі обсяги просто не зможуть завантажити. Припустимо, будуть літати вони раз на тиждень в Мексику або Домінікану з Мальдівами - а в інший час? Лізинг Боїнга-777-300 може коштувати до мільйона доларів на місяць. Плюс підготовка додаткового екіпажу - хто все це оплатить?",- сумнівається в завантаженні нових бортів керівник туристичної компанії "IT-Tour" Юрій Авдєєв.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Boeing 777-300 від авіакомпанії Azur Air також буде доставляти туристів в Канкун – з 25 грудня з частотою двічі на тиждень.

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