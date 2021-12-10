Літаки з місцями для відпочинку. На авіарейсах з України стала доступна нова послуга

Qatar Airways відкрила рейси до Одеси
Авіакомпанія Qatar Airways відкрила рейси за маршрутом Доха-Одеса-Доха, пише Avianews.
Перший регулярний рейс із Дохи до Одеси було виконано 9 грудня. Вильоти з Дохи заплановані о 08:30, з Одеси о 16:45.
Польоти здійснюватимуться на Airbus A320 з компонуванням бізнес та економ-класів тричі на тиждень — щовівторка, щочетверга та щосуботи.
Розклад рейсів Доха-Одеса-Доха Qatar Airways:
Доха 08:30 — Одеса 12:45 (вівторок, четвер, субота);
Одеса 16:45 — Доха 22:50 (вівторок, четвер, субота).
У салоні Qatar Airways встановлено 132 місця (зі стандартними 180): 12 у бізнес-класі та 120 в економ-класі.
Таке компонування дозволило розмістити в бізнес-класі крісла, які розкладаються в горизонтальні ліжка.
У польоті пасажири всіх класів зможуть безкоштовно використати розважальну систему. Отримати доступ до неї можна через екрани, якими оснащені всі крісла.
Фото: Салон Qatar Airways (flickr com)
Qatar Airways у 2021 році отримала звання найкращої авіакомпанії світу у рейтингах Skytrax та Airline Ratings. Такий розклад дозволяє стикувати новий напрямок в Досі з іншими рейсами Qatar Airways до міст Азії, Африки, Америки, Австралії та Близького Сходу.
Спальні місця широко використовуються на рейсах багатьох авіакомпаній, але не у всіх таких крісла є в економ-класі.
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