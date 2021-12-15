В Австралії спрощують правила в'їзду. Кого торкнуться нововведення

У країні намагаються відновити міжнародні поїздки, зупинені через пандемію

З 15 грудня 2021 року в Австралії оголосили про відкриття кордонів для вакцинованих кваліфікованих мігрантів та іноземних студентів після дворічної заборони на їх в'їзд, пише Reuters.

Раніше Австралія закрила кордони у березні 2020 року, щоб стримати поширення коронавірусу. У країні обмежили в'їзд іноземцям і тим, хто має дозвіл на проживання в Австралії. Через це багато робітників та співробітників компаній виїхали з країни.

Тепер же очікується, що ослаблення прикордонних правил зменшить нестачу робочої сили, а також вплине на поновлення міжнародних поїздок, підвищення рівня економіки, що постраждали через COVID-19.

Поява нового штаму "Омікрон" змусила чиновників відкласти поновлення міжнародних поїздок на два тижні. Там вирішили, що потрібно отримати більше інформації про штам, який імовірно має більш легкі симптоми, ніж інші варіанти COVID-19.

"Ми збираємося жити з цим вірусом, і ми не дозволимо йому повернути нас туди, де ми були", — заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

В австралійському штаті Новий Південний Уельс, де розташований Сідней, було знято більшість обмежень для нещеплених, попри поширення нового штаму "Омікрон".

У штаті зареєстровано 1360 нових випадків, що є найбільшим щоденним зростанням за більш ніж три місяці й з того часу, як на початку жовтня закінчився майже чотиримісячний карантин.

Тим часом у Новому Південному Уельсі заявили, що його система охорони здоров'я добре справляється з кількістю випадків захворюваності, а в штаті Західна Австралія мають намір обмежити в'їзд людей з Нового Південного Уельсу.

В Австралії майже 90% населення старше 16 років вакциновано двома дозами вакцини від коронавірусу, також там скоротили час очікування бустерних щеплень після появи випадків зараження "Омікроном".

Чи можна їхати до Австралії туристам

Наразі в країну заборонено в'їзд іноземцям, крім постійних резидентів або членів сім'ї громадян Австралії або постійних резидентів Австралії.

Громадяни, постійні резиденти Австралії та члени їхніх сімей, що прибули з цих країн (вакциновані та невакциновані), підлягають 14-денному карантину у спеціальних карантинних установах.

Фото: Канберра, Австралия (unsplash.com/photoholgic)

З 1 листопада 2021 року після прибуття до Австралії (штати Новий Південний Уельс, Вікторія та Австралійська столична територія) карантину не підлягають вакциновані особи віком від 12 років (громадяни, постійні резиденти Австралії, члени сім'ї громадян Австралії або постійних резидентів).

У зв'язку з появою нового штаму COVID-19 "Омікрон" з 27 листопада 2021 діє заборона на в'їзд до Австралії іноземців з 8 південноафриканських країн.

Після прибуття невакциновані особи підлягають обов'язковому 14-денному карантину в готелі власним коштом.

Нагадаємо, раніше ми писали, в Австралії скоротили інтервал перед бустерним щепленням через штам "Омікрон".