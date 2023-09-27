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Ryanair начала распродажу авиабилетов на зимние каникулы: во сколько обойдется путешествие

Среда 27 сентября 2023 16:33
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Ryanair начала распродажу авиабилетов на зимние каникулы: во сколько обойдется путешествие Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair приступила к распродаже авиабилетов на полеты во время зимних каникул. Улететь можно будет в страны Европы и в Израиль.

Билеты по специальным ценам можно будет приобрести до 31 октября – на рейсы с 15 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com

В распродаже доступны билеты почти по всем маршрутам лоукостера, кроме Чехии, Турции и Марокко.

Самая низкая цена билетов заявлена в 25 евро в одну сторону. Но на сайте авиаперевозчика можно найти и более дешевые варианты. К примеру:

  • из Варшавы в Париж 16 декабря можно полететь по цене 18,4 евро;
  • в Вену из столицы Польши перелет на 22 декабря доступен за 16 евро;
  • из аэропорта Краков в Ригу 18 декабря можно путешествовать за 20 евро;
  • в Испанию также можно полететь бюджетно – например, на 19 декабря из Варшавы в Барселону за 27 евро;
  • на Кипр (Пафос) из Катовице 15 декабря можно полететь за 28 евро;
  • а из Тель-Авива в Пафос 15 декабря – за 20 евро.

Чтобы найти дешевые билеты, на сайте Ryanair следует нажать на баннер распродажи с рождественской тематикой и выбрать маршрут.

Бронируя билеты для путешествия, стоит помнить, что самый дешевый тариф авиакомпании предусматривает провоз только ручной клади размером 40х25х20 см. Для того чтобы взять больший чемодан, придется доплатить. Перевозка багажа может превышать стоимость билета.

Напомним, финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для бегущих от войны украинцев. Купить билеты дешевле можно будет до 30 ноября 2023 года.

Также пассажиры лоукостеров в Польше могут в октябре путешествовать в другие страны по цене от 8 евро. Дешевые перелеты доступны с авиакомпаними Ryanair и Wizz Air.

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