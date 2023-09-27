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Ryanair почала розпродаж авіаквитків на зимові канікули: у скільки обійдеться подорож

Середа 27 вересня 2023 16:33
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Ryanair почала розпродаж авіаквитків на зимові канікули: у скільки обійдеться подорож Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair розпочала розпродаж авіаквитків на польоти під час зимових канікул. Полетіти можна буде в країни Європи та до Ізраїлю.

Квитки за спеціальними цінами можна буде придбати до 31 жовтня – на рейси з 15 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

У розпродажі доступні квитки майже за всіма маршрутами лоукостера, крім Чехії, Туреччини та Марокко.

Найнижча ціна квитків заявлена у 25 євро в один бік. Але на сайті авіаперевізника можна знайти й дешевші варіанти. Наприклад:

  • із Варшави до Парижа 16 грудня можна полетіти за ціною 18,4 євро;
  • до Відня зі столиці Польщі переліт на 22 грудня доступний за 16 євро;
  • із аеропорту Краків до Риги 18 грудня можна подорожувати за 20 євро;
  • до Іспанії також можна полетіти бюджетно – наприклад, на 19 грудня з Варшави до Барселони за 27 євро;
  • на Кіпр (Пафос) із Катовіце 15 грудня можна полетіти за 28 євро;
  • а з Тель-Авіва до Пафосу 15 грудня – за 20 євро.

Щоб знайти дешеві квитки, на сайті Ryanair слід натиснути на банер розпродажу із різдвяною тематикою та вибрати маршрут.

Бронюючи квитки для подорожі, варто пам'ятати, що найдешевший тариф авіакомпанії передбачає провезення лише ручної поклажі розміром 40х25х20 см. Для того, щоб взяти більшу валізу, доведеться доплатити. Перевезення багажу може перевищувати ціну квитка.

Нагадаємо, фінська авіакомпанія Finnair продовжила дію знижки у 95% для українців, які тікають від війни. Придбати квитки дешевше можна буде до 30 листопада 2023 року.

Також пасажири лоукостерів у Польщі можуть у жовтні подорожувати в інші країни за ціною від 8 євро. Дешеві перельоти доступні із авіакомпаніями Ryanair і Wizz Air.

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