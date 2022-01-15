Зростання на 130%. Авіаподорожі у ЄС швидко відновлюються, - Євростат

Число комерційних перельотів в Європі все ще на 24% нижче рівня до пандемії

Кількість комерційних рейсів в ЄС зросла на 130% в порівнянні з груднем 2020 року. Водночас число перельотів все ще на 24% нижче рівня до пандемії, повідомляє Schengenvisainfo.com.

За даними Євростату, в ЄС за грудень 2021 року було здійснено 383 720 комерційних рейсів. Це на 129,7% більше, ніж у грудні 2020 року, коли було виконано 166 990 рейсів, і на 24% менше, ніж у грудні 2019 року (504 270).



У 2021 році авіатранспортна галузь поступово зростала, причому найбільше постраждали перші місяці 2021 року, оскільки обсяг повітряних перевезень у січні 2021-го був на 68% нижче, ніж у тому ж місяці 2019 року, лютому (-73%), березні (-71%) і квітні (-70%).



“У перші місяці 2021 року авіасполучення практично не відновилося. Проте вже в травні ситуація змінилася на краще, оскільки було заброньовано більше рейсів, в основному через наближення літнього сезону", - пише видання.



У вересні кількість рейсів трохи скоротилася (-33%), але в інші місяці їх кількість вже не опускалася нижче 30% від рівня до пандемії й запровадження обмежень. У квітні 2020 року в Європі спостерігалися найнижчі показники за кількістю рейсів з початку пандемії: їх було на 91% менше в порівнянні з тим же періодом 2019 року.

У яких країнах ЄС рейсів виявилося найменше

У Євростаті також визначили країни, де комерційних перельотів було найменше. Так, в Хорватії зниження склало 6% у порівнянні з груднем 2019 року. В Греції цей показник виявився на рівні 8%, а на Кіпрі - 9%.



Кількість рейсів скоротилася більш ніж на 40% тільки в Чехії й Австрії (в обох країнах показник склав -41%), в той час, як в інших країнах ЄС дефіцит склав менше третини.



Швидше за все відновилася Греція, досягнувши 29% від показників комерційних рейсів у 2019 році, за нею йдуть Кіпр (-38%) та Люксембург (-39%).



Найповільніше рейси відновлюються в Ірландії (-64%), за нею йдуть Словенія і Чехія (-62% в обох країнах).

Зазначимо, раніше українська авіакомпанія різко скасувала всі перельоти.