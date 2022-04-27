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Росія влаштувала істерику на Генасамблеї UNWTO, - голова Держтуризму

Фото: Генасамблея Всесвітньої туристичної організації ООН (instagram.com/UNWTО)
Автор: Катерина Гончарова

Країна-окупант вирішила діяти на випередження і першою захотіла вийти зі складу ВТО

Росія влаштувала істерику на сесії Надзвичайної Генасамблеї Всесвітньої туристичної організації ООН.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис очільниці Державного агентства розвитку туризму Мар'яни Олеськів.

За її словами, бажаючи "зберегти обличчя" й для того, щоб уникнути публічної ганьби у зв'язку з окремим розглядом питання про зупинення членства російської федерації у ВТО ООН, офіційна делегація держави-окупанта вирішила діяти на випередження і першою заявила про намір вийти зі складу ВТО.

"Туризм не стосується політики та територіальної цілісності", - сказав представник Москви, після чого уся делегація демонстративно покинула засідання", - описує голова Держтуризму ситуацію, яка відбулася на Генасамблеї.

Фото: Росія влаштувала істерику на сесії Надзвичайної Генасамблеї Всесвітньої туристичної організації ООН: делегація країни-окупанта покинула засідання (Facebook.com/Мар'яна Олеськів)

"Втім, бажаний для Росії сценарій навряд чи спрацює – така процедура є складною та може тривати до року. Натомість процедура зупинення членства є швидкою і негайною – достатньо голосування учасників Генасамблеї, яке заплановане на найближчий час", - пояснює особливості процедури Мар'яна Олеськів.

"Виключення з членів діє моментально! Позачергова Генеральна Асамблея ВТО ООН триватиме. Члени будуть висловлювати свою думку через демократичне голосування", - сказано у заяві World Tourism Organization (UNWTO)

"Світ підтримує Україну!", - звернула увагу голова ДАРТ.

Відзначимо, раніше у Держтуризмі склали список авіакомпаній, готелів та країн, які досі співпрацюють з Росією.

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