Розкішний відпочинок. У Саудівській Аравії планують відкривати палаци для туристів

Влада Саудівської Аравії анонсувала новий проєкт у сфері гостинності, згідно з яким розташовані в країні палаци будуть використовувати як розкішні готелі, пише Reuters.com.

На першому етапі планують відкрити для гостей три палаци – Al Hamra Palace у Джидді та Tuwaiq Palace та Red Palace в Ер-Ріяді.

Якщо експеримент виявиться вдалим, перебудовуватимуть інші палаци. За словами влади, все це роблять для того, щоб залучити більше туристів у країну та розвиваючи сектор гостинності в Саудівській Аравії та сприяючи розвитку місцевої економіки.

Фото: Red Palace в Ер-Ріяді (facebook.com/experbia)

До послуг гостей нададуть комфортні номери класу "люкс". Також гостям запропонують безліч першокласних вражень від ресторанів та wellness послуг до ексклюзивних опцій для кожного гостя.

Проєкт здійснюється за підтримки однієї з приватних компаній, Ради з питань економіки та розвитку та Державного інвестиційного фонду (PIF), який виділить 480 мільярдів доларів.

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