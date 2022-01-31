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Розкішний відпочинок. У Саудівській Аравії планують відкривати палаци для туристів

Автор: Євгенія Тугушева

На проєкт виділять 480 мільярдів доларів, а гостям запропонують безліч ексклюзивних послуг

Влада Саудівської Аравії анонсувала новий проєкт у сфері гостинності, згідно з яким розташовані в країні палаци будуть використовувати як розкішні готелі, пише Reuters.com.

На першому етапі планують відкрити для гостей три палаци – Al Hamra Palace у Джидді та Tuwaiq Palace та Red Palace в Ер-Ріяді.

Якщо експеримент виявиться вдалим, перебудовуватимуть інші палаци. За словами влади, все це роблять для того, щоб залучити більше туристів у країну та розвиваючи сектор гостинності в Саудівській Аравії та сприяючи розвитку місцевої економіки.

Фото: Red Palace в Ер-Ріяді (facebook.com/experbia)

До послуг гостей нададуть комфортні номери класу "люкс". Також гостям запропонують безліч першокласних вражень від ресторанів та wellness послуг до ексклюзивних опцій для кожного гостя.

Проєкт здійснюється за підтримки однієї з приватних компаній, Ради з питань економіки та розвитку та Державного інвестиційного фонду (PIF), який виділить 480 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше було названо найбезпечніші країни для подорожей у 2022 році.

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Саудовская АравияТуризм