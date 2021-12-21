Від Риму до Коломбо: з'явився рейтинг країн, куди поїдуть українці на новорічні свята

На основі опитувань та бронювань українцями авіаквитків складено рейтинг країн, куди українці збираються на Новий рік, наданим міжнародним сервісом пошуку авіаквитків Aviasales.ua.

Новорічні свята та канікули українці вважають за краще зустрічати з видом на Колізей. Італія та її столиця Рим на першому місці у пошукових запитах у період з 30 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року.

Проте на плани українських туристів вплинуть обмеження для в'їзду до цієї країни, які Італія запровадила на період із 16 грудня по 31 січня 2022 року.

У першу п'ятірку туристичних напрямків на Новий рік також потрапили Грузія, Польща, Туреччина та Іспанія, згідно з даними компанії.

Найчастіше на різдвяні канікули цього року українці шукали та бронювали авіаквитки до країн Європи. У списку популярних напрямків також опинилися ОАЕ та Шрі-Ланка.

Куди полетять українці на новорічні свята



• Рим

• Тбілісі

• Стамбул

• Будапешт

• Прага

• Коломбо

• Дубаї

• Барселона

• Мілан

• Варшава

Також повідомляється, що цього року кількість бронювань на новорічні свята зросла у 6 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У середньому українці планують подорож за 40 днів до дати вильоту.

Крім популярних напрямків, сервіс надав статистику за вартістю квитків. Найдешевше українцям обійдуться квитки на уїк-енд у Європі.

Фото: На плани туристів вплинуть обмеження для в'їзду до країн світу (unsplash.com/caleb-miller)

Середня вартість перельоту в одному напрямку економкласом варіюється від 1500 грн, до Італії до 2600 грн.

Серед популярних зимових напрямків найдорожчими стали ОАЕ від 5300 грн та Шрі-Ланка від 9600 грн за квиток в одну сторону.

Середня тривалість перебування за кордоном на канікулах становить від 5 до 7 днів. Це стосується європейських напрямків і Туреччини, а тривале перебування українці планують на Шрі-Ланці — понад 18 днів.

Попри привабливість закордонних напрямків, частина українців воліє проводити новорічні свята вдома.

У рейтингу популярності внутрішніх авіаперельотів перше місце посів Київ, на другому – Львів, на третьому місці – Запоріжжя. Далі – Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та Харків. У середньому подорож планують на 4-6 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких популярних містах відмовляються від святкувань через COVID.