Ресторани та пляжі порожні: чи їдуть українці в Чорногорію під час карантину

У Чорногорії рекордно падає потік туристів. У пік сезону, на початку серпня, в країні відпочиває трохи більше 15 000 туристів. Це на цілих 92% менше, ніж за той самий період минулого року.

Такі дані наводить Національна туристична організація Чорногорії, передает місцеве видання vijesti.me.

Низькі показники спостерігаються через карантинні обмеження. Готельєри і власники квартир у Чорногорії кажуть, що вони майже вдвічі знизили ціни, принаймні, щоб залишитися з мінімальними заробітками. При цьому вони не очікують кращого заробітку в частину сезону, що залишилася, йдеться у повідомленні.

В найбільш південному чорногорському місті Улцинь заклади громадського харчування - ресторани і кафе стоять напівпорожні, передають журналісти vijesti.me.

Власники ресторанів кажуть, що зараз у них немає навіть п'яти відсотків обороту від минулого року. Крім того, екскурсій в місті теж майже не проводять. Туристів в центрі міста практично немає.

Фото: Місто Улцинь, Чорногорія (pixabay.com)

"Старе місто не було таким порожнім протягом десятиліть. Стара частина міста була найбільш відвідуваним місцем у літні місяці, а цього року повністю порожня. Майже ніхто не ходить по вулицях, пляжах, ресторани порожні, музеї – теж без відвідувачів", - додають у повідомленні.

А чи користується попитом Чорногорія серед українців?

Чорногорія все ж залишається популярним напрямком серед українських туристів цього літа, каже РБК-Україна Олена Бойко, співзасновник туристичного оператора Travel Professional Group.

"Чорногорія залишається одним з важливих напрямків для наших туристів. Чорногорія, Албанія і Хорватія – це саме ті напрямки, які заповнюються сьогодні цілком і повністю. А ситуація з падінням туризму в Чорногорії характерна під час карантину практично для всіх країн. Що говорити, якщо відкриті готелі Праги сьогодні заповнені всього на 7%! Це катастрофічно мало. Ринок України, Росії та Китаю до карантину становив у них майже 90% обороту всієї сфери туризму", - зазначає Олена Бойко.

За її словами, ситуація зараз дуже складна у всьому світі, і є велика ймовірність, що багато готелів не переживуть кризу і не відкриються. В тому числі ті, куди вже відправлені гроші за перебування туристів.

Маски в Чорногорії потрібно носити скрізь, крім готелів

"Зараз бізнес працює на дуже тонкій грані, на надриві. Чорногорія - навіть не в найгіршій ситуації, адже туди летять літаки. Адже є країни, куди туристи взагалі не прилітають", - додає експерт.

Фото: Відпочинок в Чорногорії під час карантину (pixabay.com)

Але все ж тури в Чорногорію влітку 2020 року не подорожчали і не подешевшали, констатують в TPG. Ціни на тури в цю країну з України стартують від 250 євро як варіант недорогого короткого відпочинку.

Інші туроператори також підтверджують РБК-Україна, що українці активно замовляют тури у Чорногорію. Так, у JoinUp 3-денний тур в Чорногорію з вильотом 5 серпня без харчування коштує від 400 євро на дві персони. У Anex Tour – від 350 євро.

До речі, в Чорногорії дозволено ходити без масок тільки на території готелю, додає Олена Бойко. У всіх інших локаціях носіння маски – обов'язкове.

Які умови в'їзду в Чорногорію для українців сьогодні?

Цього літа українцям дозволено в'їзд в Чорногорію без додаткових обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19 тільки у разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму.

Тест на COVID-19 здавати не потрібно, самоізоляцію теж не треба проходити тим, хто прилітає в країну або організованим туром, або самостійно, але тільки літаком, а не наземними видами транспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити страховку для виїзду за кордон під час пандемії.

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