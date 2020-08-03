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Ресторани та пляжі порожні: чи їдуть українці в Чорногорію під час карантину

Понеділок 03 серпня 2020 12:05
Ресторани та пляжі порожні: чи їдуть українці в Чорногорію під час карантину
Фото: Місто Котор, Чорногорія (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

У розпал сезону в країні на 92% менше туристів, ніж торік

У Чорногорії рекордно падає потік туристів. У пік сезону, на початку серпня, в країні відпочиває трохи більше 15 000 туристів. Це на цілих 92% менше, ніж за той самий період минулого року.

Такі дані наводить Національна туристична організація Чорногорії, передает місцеве видання vijesti.me.

Низькі показники спостерігаються через карантинні обмеження. Готельєри і власники квартир у Чорногорії кажуть, що вони майже вдвічі знизили ціни, принаймні, щоб залишитися з мінімальними заробітками. При цьому вони не очікують кращого заробітку в частину сезону, що залишилася, йдеться у повідомленні.

В найбільш південному чорногорському місті Улцинь заклади громадського харчування - ресторани і кафе стоять напівпорожні, передають журналісти vijesti.me.

Власники ресторанів кажуть, що зараз у них немає навіть п'яти відсотків обороту від минулого року. Крім того, екскурсій в місті теж майже не проводять. Туристів в центрі міста практично немає.

Ресторани та пляжі порожні: чи їдуть українці в Чорногорію під час карантинуФото: Місто Улцинь, Чорногорія (pixabay.com)

"Старе місто не було таким порожнім протягом десятиліть. Стара частина міста була найбільш відвідуваним місцем у літні місяці, а цього року повністю порожня. Майже ніхто не ходить по вулицях, пляжах, ресторани порожні, музеї – теж без відвідувачів", - додають у повідомленні.

А чи користується попитом Чорногорія серед українців?

Чорногорія все ж залишається популярним напрямком серед українських туристів цього літа, каже РБК-Україна Олена Бойко, співзасновник туристичного оператора Travel Professional Group.

"Чорногорія залишається одним з важливих напрямків для наших туристів. Чорногорія, Албанія і Хорватія – це саме ті напрямки, які заповнюються сьогодні цілком і повністю. А ситуація з падінням туризму в Чорногорії характерна під час карантину практично для всіх країн. Що говорити, якщо відкриті готелі Праги сьогодні заповнені всього на 7%! Це катастрофічно мало. Ринок України, Росії та Китаю до карантину становив у них майже 90% обороту всієї сфери туризму", - зазначає Олена Бойко.

За її словами, ситуація зараз дуже складна у всьому світі, і є велика ймовірність, що багато готелів не переживуть кризу і не відкриються. В тому числі ті, куди вже відправлені гроші за перебування туристів.

Маски в Чорногорії потрібно носити скрізь, крім готелів

"Зараз бізнес працює на дуже тонкій грані, на надриві. Чорногорія - навіть не в найгіршій ситуації, адже туди летять літаки. Адже є країни, куди туристи взагалі не прилітають", - додає експерт.

Ресторани та пляжі порожні: чи їдуть українці в Чорногорію під час карантинуФото: Відпочинок в Чорногорії під час карантину (pixabay.com)

Але все ж тури в Чорногорію влітку 2020 року не подорожчали і не подешевшали, констатують в TPG. Ціни на тури в цю країну з України стартують від 250 євро як варіант недорогого короткого відпочинку.

Інші туроператори також підтверджують РБК-Україна, що українці активно замовляют тури у Чорногорію. Так, у JoinUp 3-денний тур в Чорногорію з вильотом 5 серпня без харчування коштує від 400 євро на дві персони. У Anex Tour – від 350 євро.

До речі, в Чорногорії дозволено ходити без масок тільки на території готелю, додає Олена Бойко. У всіх інших локаціях носіння маски – обов'язкове.

Які умови в'їзду в Чорногорію для українців сьогодні?

Цього літа українцям дозволено в'їзд в Чорногорію без додаткових обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19 тільки у разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму.

Тест на COVID-19 здавати не потрібно, самоізоляцію теж не треба проходити тим, хто прилітає в країну або організованим туром, або самостійно, але тільки літаком, а не наземними видами транспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити страховку для виїзду за кордон під час пандемії.

Також радимо почитати, як повернути гроші, якщо ваш рейс або тур скасували.

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