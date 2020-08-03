Рестораны и пляжи пустые: едут ли украинцы в Черногорию во время карантина

Фото: Город Котор, Черногория (pixabay.com)

В разгар сезона в стране на 92% менше туристов, чем в прошлом году

В Черногории рекордно падает поток туристов. В пик сезона, в начале августа, в стране отдыхает чуть более 15 000 туристов. Это на целых 92% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Такие данные приводит Национальная туристическая организация Черногории, передает местное издание vijesti.me.

Низкие показатели наблюдаются из-за карантинних ограничений. Отельеры и владельцы апартаментов в Черногории говорят, что они почти вдвое снизили цены, по крайней мере, чтобы остаться с самыми минимальными заработками. При этом они не ожидают лучшего заработка в оставшуюся часть сезона, говорится в сообщении.

В самом южном черногорском городе Улцинь заведения общественного питания - рестораны и кафе стоят полупустые, передают журналисты vijesti.me.

Владельцы ресторанов говорят, что сейчас у них нет даже пяти процентов оборота от прошлого года. Кроме того, экскурсий в городе тоже почти не проводят. Туристов в центре города практически нет.

Фото: Город Улцинь, Черногория (pixabay.com)

"Старый город не был таким пустым на протяжении десятилетий. Старая часть города когда-то была самым посещаемым местом в летние месяцы, а в этом году полностью пустая. Почти никто не ходит по улицам, пляжам, рестораны пустые, музеи – тоже без посетителей", - добавляют в сообщении.

А пользуется ли спросом Черногория среди украинцев?

Черногория все же остается популярным направлением среди украинских туристов и этим летом, говорит РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель туристического оператора Travel Professional Group.

"Черногория остается одним из важных направлений для наших туристов. Черногория, Албания и Хорватия – как раз те направления, которые заполняются сегодня целиком и полностью. А ситуация с падением туризма в Черногории характерна во время карантина практически для всех стран. Что говорить, если открытые отели Праги сегодня заполнены всего на 7%! Это катастрофически мало. Рынок Украины, России и Китая до карантина составлял у них почти 90% оборота всей сферы туризма", - отмечает Елена Бойко.

По ее словам, ситуация сейчас очень сложная во всем мире, и есть большая вероятность, что многие отели не переживут кризиса и не откроются. В том числе те, куда уже отправлены деньги за пребывание туристов.

Маски в Черногории нужно носить везде, кроме отелей

"Сейчас бизнес работает на очень тонкой грани, на надрыве. Черногория даже не в самой плохой ситуации, ведь туда летят самолеты. А есть страны, куда туристы вообще не прилетают", - добавляет эксперт.

Фото: Отдых в Черногории во время карантина (pixabay.com)

Но все же туры в Черногорию летом 2020 года не подорожали и не подешевели, констатируют в TPG. Цены на туры в эту страну из Украины стартуют от 250 евро как вариант недорогого короткого отдыха.

Другие туроператоры тоже подтверждают РБК-Украина, что украинцы активно заказывают туры в Черногорию этим летом. Так, у JoinUp 3-дневный тур в Черногорию с вылетом 5 августа без питания стоит от 400 евро на две персоны. У Anex Tour – от 350 евро.

К слову, в Черногории разрешено ходить без масок только на территории отеля, добавляет Елена Бойко. Во всех остальных локациях ношение маски – обязательно.

Какие условия въезда в Черногорию для украинцев сегодня?

Этим летом украинцам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с пандемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма.

Тест на COVID-19 сдавать не нужно, самоизоляцию тоже не надо проходить тем, кто прилетает в страну или организованным туром, или самостоятельно, но только самолетом, а не наземными видами транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить страховку для выезда за границу во время пандемии.

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