Рекордний попит та високі ціни. Як наплив українців змінив ринок житла у Польщі

Найчастіше біженці шукають житло в Кракові, Лодзі та Варшаві

Після вторгнення Росії в Україну майже 3 мільйони людей в'їхало до Польщі. Більшість з них залишилися в цій країні. Оскільки багато хто з них шукають місце для тимчасового або тривалого проживання, попит на оренду квартир різко виріс у великих польських містах.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes From Poland.

"Це призвело до ще більшого зростання і без того рекордно високих цін на оренду, викликаних інфляцією і високими рахунками за електроенергію", — пишуть на сайті.

За даними служби нерухомості Gethome, за перший місяць війни кількість доступних до здачі квартир у Варшаві, Гданську і Познані скоротилася на 34-40%. У Кракові, Вроцлаві й Лодзі їх число знизилося більш ніж на 60%.

Федеріка Крепаз, що переїхала в Гданськ з Італії по роботі в лютому, перші тижні провела в знятій за допомогою сервісу Airbnb квартирі і зараз шукає кімнату на тривалий термін.

"Після того, як я домовилася про відвідування однієї з них, деякі орендодавці сказали мені через кілька годин, що вона вже здана в оренду. У мене було відчуття, що якщо я знайду будь-яку кімнату, то мені доведеться зайняти її негайно", - каже жінка.

Попит на оренду квартир зріс у 3-4 рази

У її колег були схожі проблеми. За словами Федеріки, знайти окрему квартиру було ще складніше, ніж кімнату у спільній квартирі.

Фото: За перший місяць війни кількість доступних до здачі квартир у Варшаві, Гданську та Познані скоротилася на 30-40% (unsplash.com)

Приблизно через два тижні після початку війни кількість переглядів реклами на Otodom - ще одному популярному в Польщі сервісі нерухомості-зросла на 166%.

"З початком війни ми могли спостерігати збільшення числа відгуків на оголошення про оренду. Вони були в три-чотири рази вище, ніж в кінці лютого. Це відображає гостру потребу біженців, які прибувають до Польщі знайти дах над головою", - розповіла Notes From Poland Кароліна Клімашевська з Otodom.

Сплеск попиту вплинув на ціни на оренду: в Otodom середньомісячна вартість квартир зросла на 5% з 2721 злотих у лютому до 2863 злотих у березні. У Варшаві та Вроцлаві середні показники зросли на 7% і 8,6% відповідно.

Фото: Приклади цін на довгострокову оренду квартир у Варшаві. 1500 злотих – це близько 10 100 грн (скріншот з сайту otodom.pl)

Ціни на нерухомість ростуть у великих містах Польщі

Сплеск попиту робить пошук квартири особливо важким для людей з обмеженим бюджетом. Є навіть ризик повернення до ситуації 15-річної давності, коли власники проводили "кастинги" для орендарів, а університети Кракова зверталися до орендодавців із закликом здавати житло студентам "за справедливими цінами", вважає аналітик Gethome Марек Вельго.

Ситуація також негативно відбилася не тільки на кількості, але і на якості квартир, пропонованих в оренду.

"Практика поділу квартири на невеликі частини для здачі в оренду окремо вже стала звичайною і може стати ще більш поширеною в майбутньому", - говорить експерт.

Фото: Приклади цін на довгострокову оренду квартир в Лодзі. 2100 злотих - це близько 14300 грн (скріншот з сайту otodom.pl)

Студенти, які зазвичай залишають квартири на літо, щоб виїхати на канікули, тепер можуть прийняти рішення зберегти за собою житло, оскільки їм може бути важко знайти нове, коли вони повернуться у вересні, додає Клімашевська. Це може призвести до зменшення пропозиції на ринку і підвищення цін.

За даними компанії з нерухомості Morizon, ціни на нерухомість у Варшаві за рік зросли приблизно на 10%, досягнувши в середньому 13 254 злотих (2860 євро) за квадратний метр в лютому. Гданськ, Краків, Лодзь, Вроцлав і Познань також продемонстрували двозначне зростання. Найвищий (20,5%) був зафіксований в Гданську, де середні ціни досягли 12 166 злотих (2 620 євро) за квадратний метр.

Однак останнім часом попит почав сповільнюватися після того, як торік центральний банк вперше за десятиліття почав підвищувати процентні ставки у відповідь на інфляцію та ослаблення валюти. Через це ті, хто купив купити квартиру, можуть відкладати таке рішення на невизначений термін.

"Процентні ставки неухильно зростають, і зростання цін на житло було неминучим як на первинному, так і на вторинному ринку", - пояснила Notes from Poland Агнешка Микульська, експерт з ринку в компанії з нерухомості CBRE.

Дефіцит робітників: українці їдуть захищати свою країну

Польські девелопери також стикаються з постійно зростаючими цінами на будівельні матеріали. За даними PSB, найбільшої в Польщі мережі оптових торговців будівельними матеріалами, в березні вони були в середньому на 30% вище, ніж рік тому.

Оскільки вартість будівництва стає все важче оцінити, поточні та нові інвестиції відкладаються.

Фото: Середня ціна за квадратний метр житла у Гданську становить 2860 євро (unsplash.com)

Тим часом з початку війни в Україні надходили повідомлення про брак кадрів у польському будівельному, промислово-переробному та транспортному секторах, де раніше працювало багато українських чоловіків. Профільна асоціація поскаржилася на те, що в Польщі спостерігається дефіцит робітників. Більшість таких робочих місць були зайняті українцями. Там відзначили, що багато з них захищати свою країну, а нових фахівців знайти складно.

Зростання цін на землю, матеріали та будівництво призвело до зростання вартості житла навіть в умовах сповільнення попиту.

"Ми спостерігаємо таке динамічне зростання собівартості будівництва, що істотне зниження середніх цін здається найближчим часом неможливим. Швидше слід очікувати їх подальшого збільшення", - говорить Мікульська.

Нагадаємо, ми також писали, чи варто біженцям рятуватися від війни в Туреччині.