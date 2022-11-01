Рекордно низкие цены. Сколько средств нужно для жизни в Испании

Сколько стоят продукты в супермаркетах, аренда жилья и медстраховка.

Испания – одна из самых колоритных стран Европы. Мадрид, Страна Басков, аутентичная Барселона и Балеарское море привлекают внимание тысяч экспатов из разных стран. Среди других стран ЕС Испания отличается сравнительно небольшими затратами на жизнь и довольно умеренными ценами.

Базовые расходы в этой стране почти на треть меньше, чем в Германии и в более чем половину ниже, чем в Швейцарии.

TRAVEL РБК-Украина подсчитало, сколько средств может потребоваться, чтобы прожить в Испании в течение месяца.

Небольшие затраты. Сколько стоит еда в ресторанах и кафе

Стоимость жизни в Испании – одна из самых низких в Западной Европе, даже в больших городах, а знаменитое теплое испанское солнце вы получаете бонусом бесплатно.

Походы в заведения обходятся не слишком дорого. Часто обед на двоих с вином или пивом может стоить 20-30 долларов. Можно сэкономить, выбрав обеденное menu del dia (меню дня или специальное обеденное: его стоимость обычно ниже). В большинстве заведений menú del dia стоит от 12 до 20 долларов.

По этой цене вы получаете по-настоящему сытный обед, а блюда подадут большими порциями. Первое блюдо (чаще всего – салат, суп, паэлью или овощное блюдо), основное блюдо (мясное или рыбное, хотя вегетарианские варианты становятся все более распространенными), напиток (пиво или вино), хлеб и часто или десерт, или кофе.

Фото: В Испании – множество заведений, где еда предлагается по умеренным ценам (unsplash.com)

Местное пиво и тапас – небольшая закуска, которая может состоять из чего-либо, от небольшого сендвича с оливками до пары колец жареных кальмаров – стоит около 2 долларов. В барах за напиток и пару тапас просят от 6 до 8 евро.

Даже ужин в классических ресторанах стоит не слишком дорого. Средний чек для пары в среднем составляет от 45 до 80 евро, включая вино. Хотя отдельные счета за продукты сложно оценить, 100 евро в неделю для нескольких походов в местные заведения вполне достаточно. Но будьте внимательны: богатая и разнообразная испанская кухня и уютная непринужденная атмосфера местных заведений будет точно способствовать тому, что вы будете посещать кафе чаще!

Сколько стоят продукты в супермаркетах

Цены в местных продуктовых магазинах могут вас приятно удивить. Из-за теплого климата многие основные продукты в Испании – действительно недорогие. В сезон (а здесь он длится долго) многие фрукты и овощи стоят 1 евро за килограмм.

Молоко (1 литр) 0.85-1 евро;

Буханка свежего белого хлеба (500 г) – 1,0-2 евро;

Рис белый (1 кг) – 1.15-2 евро;

Яйца обыкновенные (12 штук) – 2,3-2,5 евро;

Куриное филе (1 кг) – 7-8 евро;

Яблоки (1 кг) – 2 евро;

Помидоры (1 кг) – 1,8-2 евро;

Банан (1 кг) – 1,79 евро;

Апельсины (1 кг) – 1,55 евро;

Средиземноморские деликатесы, такие как оливковое масло и вино, продаются в достатке, и они также доступны по цене: от 3,5-4 евро за литр оливкового масла и 3,75 евро за бутылку местного вина.



Фото: В местных супермаркетах и на рынках – большое разнообразие овощей и фруктов по низким ценам (unsplash.com)

Иметь автомобиль в Испании действительно необязательно. Испанские города и села удобны для прогулок, до большинства торговых центров легко добраться пешком. Для больших расстояний (или больших поездок по магазинам) доступен общественный транспорт.

Неплохое автобусное и железнодорожное сообщение поможет вам быстро добраться по городу или стране. Во многих городах можно приобрести либо проездной билет в месяц, либо билет на 10 поездок на автобусы и метро. А с 60 лет вы можете претендовать на тарифы для пенсионеров, что существенно сокращает расходы на поездки на дальние расстояния.

От 400 евро. Сколько стоит аренда жилья

Расходы на аренду жилья в Испании будут зависеть от того, живете ли вы в большом городе, на курортном побережье или за пределами популярных районов. По данным ресурса Numbeo, среднемесячные расходы на аренду квартир без учета коммунальных услуг могут быть следующие:

1-комнатная в центре популярного туристического города: 750 евро;

1-комнатная вне центра города: 400-600 евро;

3-комнатная в центре города: 1250 евро;

3-комнатная вне центра: 950 евро.

Конечно, квартира в центре Барселоны или Мадрида, вероятно, будет дороже средней. Также есть еще одна тенденция: чем дальше вглубь страны, тем ниже могут быть цены на жилье (Мадрид, расположенный практически в центре страны – это исключение).





Фото: Цены за аренду жилья варьируются от 400 евро в месяц в удаленных от центра города локациях (unsplash.com)

Во многих малых и средних городах можно найти уютные однокомнатные квартиры от 400 евро в месяц. И в некоторых местах все еще можно найти такие квартиры на продажу по цене менее 60 000 долларов.

Цены за аренду небольших домов в курортном Аликанте начинаются от 325 евро в месяц и могут стоить 1000 евро или больше, если вы хотите большой дом с бассейном, видом на океан и другими удобствами.

Ориентировочные ежемесячные расходы в Испании

аренда одно- или двухкомнатной квартиры с мебелью – 600 евро;

коммунальные услуги (газ, электричество, вода, телефон, интернет) – 130 евро;

продукты – 270 евро;

развлечения (кафе, рестораны, кино и прочее) – 450 евро;

медицина – 222 евро;

непредвиденные расходы – 150 евро;

Всего: 1822 евро.



Фото: Палафружель, Испания (unsplash.com)

В зависимости от расходов ваш индивидуальный бюджет может быть больше или меньше. Например, стоимость медицинских услуг базируется на ставке Sanitas (крупнейшая частная медицинская страховая компания Испании) в размере 111,13 евро в месяц на человека для здорового человека в начале 60-х.

Месячная ставка для здорового 55-летнего возраста составляет 51,75 евро. План включает полное медицинское обслуживание плюс стоматологию с небольшой доплатой. Поэтому обычно расходы на медицину в Испании могут быть ниже.

Также вы можете тратить или совсем не тратить деньги на развлечения. Но в целом, двум людям можно комфортно жить примерно в Испании на 2200–2400 евро в месяц даже в популярных туристических городах, таких как Гранада, Севилья и другие.

При этом арендная плата в крупных городах, таких как Мадрид, Барселона и Бильбао, а также в некоторых северных прибрежных районах (Сан-Себастьян) и побережье Каталонии будет несколько выше.

Напомним, в Португалии – одни из самых низких зарплат в ЕС. Предлагаем почитать сколько можно заработать и как искать работу в этой стране.

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