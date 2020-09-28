Неспішний ритм: мальовничий острів, куди варто поїхати за спокійним відпочинком

Фото: Відпочинок на острові Гваделупа (enjourney)

Де жити і що скуштувати у самобутньому регіоні на двох островах

Проживши багато років на Карибських островах, я вивчив їх вздовж і впоперек. Кожен острів самобутній, і було б неправильно розповідати про життя на Карибах в загальних рисах. Тому сьогодні я хочу познайомити вас з Гваделупою, яка назавжди підкорила моє серце.

Антільський метелик

Гваделупу часто порівнюють з метеликом. І знаєте чому? Знайдіть острів на карті та погляньте на його обриси - він і справді схожий на метелика. Його "крила" – це два маленьких острівці: Бас-Тер і Гранд-Тер, які разом утворюють великий острів Гваделупа.

Щоразу Гваделупа зустрічає мене співом жаб. Так-так, саме співом. Тут купа мініатюрних деревних жаб, які вечорами виводять справжні арії. До тропічної вологості потрібно звикнути. Але вже через пару днів помічаєш, як твоя шкіра починає по-справжньому дихати, наповнюючись живильною вологою, якої так не вистачає у наших наповнених пилом містах.

Життя на Гваделупі тече розмірено та спокійно. Якщо ви хочете сповільнитися і зійти з каруселі, яка скажено обертається, та на яку перетворилося сучасне життя, то вам точно сюди. Запізнень тут просто не існує. Все відбувається вчасно – саме тоді, коли потрібно.

Фото: Гваделупа - це заморський департамент Франції та острів у південній частині Карибського моря (pixabay.com)

Якщо офіціант у кафе не звертає уваги на ваші активні заклики, не треба нервувати – до вас обов'язково підійдуть. Не квапте події – вчіться у жителів Гваделупи, які досягли небувалих висот у вмінні розслаблятися та отримувати задоволення від кожної прожитої хвилини.

Якщо вам доводилося бувати на гламурних Сен-Бартельмі або Сен-Мартені, Гваделупа здивує вас своєю невибагливістю. Знайти елітний ресторан тут – справжній квест. Але, чесно кажучи, у цьому немає потреби. Місцеву кухню, звичайно, не можна назвати вишуканою, але зате вона по-домашньому смачна й ситна.

Що потрібно обов'язково спробувати на Гваделупі?

Аккра. Це дуже смачні рибні кульки, обсмажені у паніровці. У кожної господині є свій рецепт аккри. І не дай вам бог повідомити, що ваша знайома готує смачніше. Це буде образа на все життя. Ну або як мінімум до кінця відпустки.

Риба і морепродукти. Зрозуміло, на Карибському морі без них нікуди. Попри те, що Гваделупа є заморським департаментом Франції, соуси та інші атрибути французької кухні тут не в честі. Рибу тут прийнято просто смажити, але яка це буде рибка! Соковита, з хрусткою скоринкою.

Страви з курки. Вони є у кожному закладі, тому що курку тут просто обожнюють. Єдиний "мінус" цієї любові – велика кількість квохтающих птахів, які запросто розгулюють вулицями.

Фото: Життя в острівному регіоні тече розмірено та спокійно (eurokurort.by)

А якщо вам пощастить зупинитися подалі від центру міста, в приватному будинку, то приготуйтеся бадьоро прокидатися після третьої години ночі, коли звідусіль починають кукурікати півні. Особисто я рятувався берушами, а одного разу навіть намагався наздогнати півня і позбавити його життя. На щастя півня, він бігав швидше за мене.

Що будете пити?

Не буду перераховувати численні фруктові соки та коктейлі на їх основі. Манго, папайя, маракуйя, банани – фруктів тут багато, усі вони свіжі та соковиті. Торкнуся іншого боку життя на Гваделупі – його величність ром. Карибський ром славиться на весь світ, а Гваделупа є одним з головних його постачальників.

Була у мене цікава історія з відвідуванням ромової фабрики Longueteau. Я домовився з власником щодо невеликої екскурсії. Приїхав вчасно, а мене ніхто не зустрічає. Дивно і якось навіть неввічливо. Вирішив почати огляд самостійно в надії, що мене все-таки зустрінуть.

Виявилося, що власнику фабрики, Франсуа Лонгто, довелося терміново перевіряти чергову партію – я виявив його посеред гуркотіння машин з перероблення цукрового очерету. Чоловік у пом'ятому комбінезоні ніяк не був схожий на хазяїна цілого заводу. І в цьому знову відображається уклад життя на Гваделупі – тут не надають особливого значення зовнішньому вигляду. Головне, щоб людина була хороша.

Фото: Відпочинок на Карибському морі (eurokurort.by)

Тут вам навряд чи знадобляться діаманти та дорогі костюми. Найкращий одяг – це футболка, шорти й сланці. Я, до речі, знаю одного гваделупця, який завжди відмовлявся від моїх запрошень приїхати в Париж.

Аргумент у нього був залізний: якщо я поїду в Париж, мені ж доведеться надягати шкарпетки. Уявляєте? Людина все життя носила сланці, не бачила Парижа і при цьому вельми задоволена власним життям. Щастя – воно в дрібницях.

Але повернемося до рому. Населення Гваделупи поголовно п'є два коктейлі.

Перший – ті-пунш. Його любителів можна визначити за характерною звичкою. Людина ніби розмішує щось у келиху, навіть коли її руки порожні. Це пов'язано з особливостями приготування коктейлю. До класичного ті-пуншу входить всього три складники: ром, лайм і цукор. Розчиняти цукор за допомогою ложечки вважається моветоном. Справжні професіонали розмішують його, розгойдуючи келих.

Другий коктейль – ром-пунш, місцева версія Mai Tai. Якщо ті-пунш здасться вам занадто міцним, то ромовий пунш точно припаде до душі.

Де зупинитися?

Скажу відразу: на Гваделупі лише один п'ятизірковий готель – La Toubana, який отримав цей престижний статус всього пару років тому. Готель гідний, особливої уваги заслуговує гастрономічний ресторан. Це один з небагатьох закладів на Гваделупі, де можна спробувати дійсно високу кухню. "Мінус" – немає свого пляжу. Вірніше, він є, але до нього доведеться їхати на гольф-карі, тому що готель знаходиться на пагорбі.

Другий неординарний варіант – це Le Jardin Malanga. Номери без телевізорів і доступу в інтернет, Wi-Fi працює лише в лобі. Відмінне місце для цифрового детоксу. Продукти кухар закуповує особисто, балуючи гостей різними смаколиками.

Фото: Місцеві пляжі (eurokurort.by)

Щодня – нові страви. В мій минулий візит в готелі жив шикарний рудий кіт – копія мультяшного Гарфілда. Сподіваюся, він досі ліниво походжає своїми володіннями й намагається зловити пташку. Мисливський інстинкт у нього сильний, але ось наздогнати жертву не дозволяє пухкенька комплекція.

Третій готель, що припав мені до душі, називається Fleur d’Epee. Знаходиться в іншій частині острова – на Гранд-Тер. Хороша "четвірка" з усіма витікаючими: є свій пляж, великий басейн, різноманітні розваги та шведський стіл. Хоча у світлі сьогоднішніх подій не впевнений, що шведський стіл залишився.

Чим зайнятися?

Я часто чую, що на Гваделупі зовсім нічого робити. Думаю, ці люди навряд чи залишали межі готелю, якщо говорять такі блюзнірські слова.

Гваделупа – рай для еко-мандрівників. Тут така шикарна природа і стільки прекрасних місць, що я краще зроблю окремий нарис на цю тему.

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