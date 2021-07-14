Райські пляжі та розкішні курорти: найбільш "інстаграмні" локації Єгипту для яскравих фото

Єгипетські пейзажі цілком впізнавані, а пляжний відпочинок Шарм-ель-Шейха і Хургади не сплутаєш ні з яким іншим.

Але виявляється, ця країна може здивувати екзотичними локаціями, про які знають далеко не всі. Їхати сюди варто не тільки за яскравими емоціями, а й за барвистим контентом для соцмереж.

Пропонуємо 5 insta-локацій, які вражають своїм колоритом.

Пляжі Ель-Аламейн

Білосніжний пісок, бірюзова вода і ніжний бриз... цей курорт на Середземному узбережжі різко відрізняється від усього, що ви бачили в Єгипті. Клімат тут більш комфортний, море - більш прохолодне, а атмосфера розслаблена і спокійна.

Здається, що ви опинилися на райському острові далеко від суєти й спеки. Пляжі Ель-Аламейн можуть змагатися по "інстаграмності" з мальдівськими та стануть ідеальною локацією для фотосесій. Головне - вчасно зупинитися. Адже Ель-Аламейн славиться також історичною і культурною спадщиною. До того ж в декількох годинах їзди від курорту - знамениті піраміди Гізи, Олександрія та інші must visit Єгипту.

Пляж в Ель-Аламейн, наче на Мільдівах (фото: РБК-Україна)

Курорт Ель-Гуна

Цей курорт, що розташувався за 22 км на північ від Хургади, складається з декількох острівців, з'єднаних каналами та мостами. За це він отримав назву "Єгипетська Венеція".

Збудований єгипетським мільярдером відносно недавно, він був розрахований на те, щоб дивувати казковими видами. Ель-Гуна являє собою комплекс готелів в єдиному стилі, в приглушеній колірній гамі та з ретельно продуманим інтер'єром номерів - рай для естета. З усіх вілл відкривається приголомшливий вид на затоку і море. А сама територія готелів вразить великою кількістю зелені.

Локації в Ель-Гуні дуже мальовничі (фото: РБК-Україна)

Кафе у Шарм-ель-Шейху

Мабуть, одне з найбільш впізнаваних кафе Шарм-ель-Шейха, яке стало рекордсменом за кількістю рекомендацій в Instagram. Розташоване воно в мальовничому місці на скелі за 20 хвилин їзди від міста.

До колоритного закладу ведуть дерев'яні сходи, а саме воно наповнене численними "вінтажними" предметами. Навколо відкривається розкішний вид на скелясте узбережжя, є спуск до пляжу. Особливо вражаюче виглядає кафе на тлі заходу, а також ввечері, коли запалюються вогні. Якщо ви плануєте поїздку в Шарм, відзначте собі це місце, щоб зробити пару мальовничих кадрів і насолодитися атмосферою єгипетського побуту.

Кафе Farsha - лідер по insta-локаціях Шарма (фото: РБК-Україна)

Оаза серед пустелі

Якщо відвідайте піраміди Гізи, то не пропустіть мальовниче місце за 500 кілометрів від дива стародавнього світу. Оазис з мальовничими фонтанами, зеленню і прохолодою, яку не чекаєш зустріти серед пісків.

Тут можна зробити фото, які точно стануть одкровенням для тих, хто звик вважати, що знамениті піраміди розташовані десь в безлюдному місці - і за найближчою цивілізацією потрібно їхати назад в Каїр.

Неподалек пірамід є справжній "оазіс" (фото: РБК-Україна)

Старий Каїр

Серце і наймальовничіша частина Каїра - старе місто. Він являє собою дивовижний контраст з сучасним завантаженим мегаполісом, занурюючи вас в атмосферу історичної спадщини і справжніх скарбів Єгипту. Тут розташувалися стародавні будівлі, коптські церкви, мечеті з дивовижною архітектурою, музеї і грот, де ховалося Святе Сімейство... Не менше вражень і фото-контенту можна зібрати, прогулявшись по вузьких вуличках з торговими наметами. Звичні всім єгипетські сувеніри тут сусідствують з рідкісними речами. Серед них можна знайти дійсно унікальні експонати, які здивують ваших близьких і прикрасять будь-який блог.

Старий Каїр - вражаюча локація (фото: РБК-Україна)

Раніше ми писали про те, як нестандартно провести відпочинок в Єгипті.

Також повідомлялося, скільки коштує відпочинок у Скадовську на піку літа.