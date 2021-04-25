Райська екзотика: в чому секрет популярності островів в Індійському океані

Сейшели - одні з найкрасивіших островів Індійського океану. Розташовані біля східних берегів Африки на північ від Мадагаскару. Сейшельські курорти з бірюзово-смарагдовим океаном унікальні природою, яка й приваблює сюди безліч гостей з різних країн.

Це ідеальне місце для любителів снорклінгу, дайвінгу та глибоководної риболовлі. Тут - незліченна кількість різних видів риб і молюсків, що робить підводний світ островів надзвичайно красивим.

Нещодавно Сейшели відкрилися для туристів з усього світу незалежно від того, чи пройшли вони вакцинацію. Для в'їзду мандрівники повинні будуть пред'явити тільки негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до вильоту.

Фото: Сейшельські острови (pixabay.com)

Сейшели: безліч мальовничих островів

Сейшели складаються з безлічі островів. Опишу основні з них.

Мае (Mahe) - центральний та найбільший острів на Сейшелах, де розташовані міжнародний аеропорт і столиця Вікторія. Саме на цьому острові - одні з найбільш вишуканих готелів Four Seasons Resort Seychelles та Anantara Maia Seychelles Villas. Також на Мае є природний заповідник - національний парк та плантації чаю, які залишились тут як спадщина від перебування на островах англійців.

Фото: Острів Праслен славиться національним парком з пальмами (agoda.com)

Другий за величиною - острів Праслен (Praslin). Він унікальний незвичайними пальмами, для яких тут навіть створили національний парк. Сейшели не просто так назвали лідером серед весільних подорожей, адже кокоси місцевих пальм схожі на серце! Так що Праслен - це ще й острів кохання.

Третім хочу виділити Ла Діг (La Digue). Це невеликий, але дуже мальовничий острів зі своїми унікальними скелями та валунами. Це найбільш фотографоване місце туристами серед усіх островів Сейшел.

Фото: Ла-Діг - один з найбільших островів Сейшельского архіпелагу та третій за розміром населений острів Сейшел (uk.wikipedia.org)

Острів Дерош. Цей 6-кілометровий кораловий атол, покритий пишною рослинністю, подарує можливість поспостерігати за морськими черепахами, які відкладають яйця. На півночі острова на сторожі стоїть маяк, який все ще працює.

Острів Кюр'єз розташований біля берегів Праслін. Він має відмінну рису - червоні землі. У 1979 році був оголошений національним морським парком. Кюр'єз також відомий сотнями гігантських черепах Альдабра, які там проживають вже упродовж багатьох років.

Фото: Кюр'єз - невеликий гранітний острів, входить до Північно-Східної групи Внутрішніх Сейшельських островів (uk.wikipedia.org)

Острів Арід - перлина Індійського океану, занесена в список природних заповідників, вразить вас красою пейзажів, диких скель та пляжів з дрібним піском. Його називають "пташиною столицею" адже це також місце проживання вражаючої кількості морських птахів і рептилій.

Сейшели, на відміну від Мальдів і Маврикія, більш різноманітні за своєю природою. Та й острови - більші за площею і більш мальовничі. Саме це, на мій погляд, привернуло увагу до Сейшел великих круїзних компаній у новому сезоні.

Я б хотіла зупинитися на одній з яхт, збудованій у 2020 році. Мега-яхта Le Bellot - це п'яте судно в новій серії Ponant Explorers. Ймовірно, через мальовничі пейзажі Сейшел було обрано круїзний маршрут цієї яхти саме в цій частині Індійського океану. Крім раніше згаданих мною островів, завдяки круїзам можна подивитися й інші острови, на які ві навряд чи потрапите, відпочиваючи тільки в готелі.

Правила в’їзду на острови для українців

Починаючи з 25 березня цього року, Сейшельські Острови скасували заборону на в’їзд для всіх іноземних туристів незалежно від країни проживання та статусу вакцинації (окрім тих, які в’їжджають з ПАР).

Туристи, які прибувають на Сейшели, повинні мати з собою сертифікат негативних ПЛР-тестів на COVID-19 від акредитованої лабораторії (тест треба пройти максимум за 72 години до вильоту), а також дійсне медичне страхування для подорожей. Воно має покривати витрати на самоізоляцію, карантин та можливе лікування COVID-19.

Фото: Сейшельські Острови скасували заборону на в’їзд для всіх іноземних туристів (pixabay.com)

Перед поїздкою туристам треба завантажити свої негативні результати ПЛР-тестування, дані про авіарейс та місця проживання на Сейшелах за посиланням https://seychelles.govtas.com. Відвідувачі мають бронювати житло для відпочинку лише у ліцензованих закладах, які пройшли сертифікацію Управлінням охорони здоров’я Сейшел.

Природна унікальність, різноманітність та краса – це те, за що Сейшельські острови так люблять туристи, і відвідують місцеві курорти знову и знову.

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