Робота та житло. Британія створила посібник для адаптації українців в країні

Інформація для біженців доступна трьома мовами

Уряд Великої Британії опублікував посібник, щоб допомогти облаштуватися українським біженцям після прибуття в країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на сайт sthelens.gov.uk.



Уточнюється, що такі посібники доступні для біженців українською, російською та англійською мовами.

У посібнику можна дізнатися:

що варто знати у перші кілька днів після прибуття в країну;

як українцям звикнути до життя у Великій Британії;

як знайти домівку в країні;

де отримати доступ до основних державних послуг, таких як охорона здоров'я;

як і де знайти роботу;

догляд за дітьми;

освітні послуги та можливості для біженців у Великій Британії;

інформацію для тих, хто прибуває за програмою "Дім для України".

Також можна завантажити інформацію про Британський Червоний Хрест.

Повідомляють, що така інформація стане у пригоді громадянам України, які нещодавно прибули до Великої Британії, щоб зрозуміти свої права та дізнатися про найбільш корисні послуги, до яких вони можуть отримати доступ під час перебування в цій країні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що британці скаржаться на бюрократію при отриманні віз українськими біженцями.