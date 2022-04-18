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Робота та житло. Британія створила посібник для адаптації українців в країні

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Понеділок 18 квітня 2022 11:52
Робота та житло. Британія створила посібник для адаптації українців в країні Фото: Велика Британія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Інформація для біженців доступна трьома мовами

Уряд Великої Британії опублікував посібник, щоб допомогти облаштуватися українським біженцям після прибуття в країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на сайт sthelens.gov.uk.

Уточнюється, що такі посібники доступні для біженців українською, російською та англійською мовами.

У посібнику можна дізнатися:

  • що варто знати у перші кілька днів після прибуття в країну;
  • як українцям звикнути до життя у Великій Британії;
  • як знайти домівку в країні;
  • де отримати доступ до основних державних послуг, таких як охорона здоров'я;
  • як і де знайти роботу;
  • догляд за дітьми;
  • освітні послуги та можливості для біженців у Великій Британії;
  • інформацію для тих, хто прибуває за програмою "Дім для України".

Також можна завантажити інформацію про Британський Червоний Хрест.

Повідомляють, що така інформація стане у пригоді громадянам України, які нещодавно прибули до Великої Британії, щоб зрозуміти свої права та дізнатися про найбільш корисні послуги, до яких вони можуть отримати доступ під час перебування в цій країні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що британці скаржаться на бюрократію при отриманні віз українськими біженцями.

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