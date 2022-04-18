Работа и жилье. Британия создала пособие для адаптации украинцев в стране
Фото: Великобритания (unsplash.com)
Информация для беженцев доступна на трех языках
Правительство Великобритании опубликовало пособие, чтобы помочь обустроиться украинским беженцам по прибытии в страну.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт sthelens.gov.uk.
Уточняется, что такие пособия доступны для беженцев на украинском, русском и английском языках.
В пособии можно узнать:
- что стоит знать в первые несколько дней после прибытия в страну;
- как украинцам привыкнуть к жизни в Великобритании;
- как найти дом в стране;
- где получить доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение;
- как и где найти работу;
- уход за детьми;
- образовательные услуги и возможности для беженцев в Великобритании;
- информацию для тех, кто прибывает по программе "Дом для Украины".
Также можно загрузить информацию о британском Красном Кресте.
Сообщают, что такая информация пригодится гражданам Украины, которые недавно прибыли в Великобританию, чтобы понять свои права и узнать о наиболее полезные услуги, к которым они могут получить доступ во время пребывания в этой стране.
Напомним, мы сообщали, что британцы жалуются на бюрократию при получении виз украинскими беженцами.