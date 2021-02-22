П'ять днів в ізоляції: перші туристи прибули на "карантинний острів" у Таїланді

Перші іноземні гості так званих "туристичних бульбашок" Таїланду прибули в екзотичну країну, щоб відпочивати на п'ятизірковому курорті Шрі Панва на східному узбережжі острова. Про це повідомляє видання The Phuket News.

Уточнюється, що всього в міжнародний аеропорт Пхукета 21 лютого прибули 59 іноземних гостей. Після всіх перевірок перших туристів у Таїланді відвезли на "карантинну віллу".

Як зустрічали перших туристів

Незважаючи на те, що Таїланд є однією з найпопулярніших азіатських країн для відпочинку західних туристів, країна довгий час залишалася закритою для іноземних мандрівників.

При цьому на тлі економічної кризи влада все ж розробляла правила для відвідування курортів іноземцями. У результаті перші туристи приїхали в "туристичні бульбашки".

Фото: Перших туристів протестували на COVID-19 (bangkokpost.com/Achadtaya Cheunniran)

Перша група з 13 туристів, яких пустили в Таїланд на нових умовах, прибула ввечері чартерним рейсом авіакомпанії Garuda Airlines з Індонезії. Їх вітали заступник губернатора Пхічет Панапонг, доктор Муанпре Бунлом, директор лікарні Патонг, а також офіційні особи з боротьби з хворобами, повідомляє Bangkok Post.

Друга група прибула іншим чартерним рейсом з Індонезії трохи пізніше. До цього 59 туристів з Великобританії, США, Франції та Фінляндії зібралися в Індонезії.

"Коли вони увійшли в міжнародний термінал, ми спочатку перевірили температуру їхнього тіла. У нас були співробітники імміграційної служби на 25 стійках для перевірки документів. Потім туристи пішли в митну зону, щоб задекларувати свої речі", - розповів віце-губернатор про перші кроки туристів на землі Таїланду.

Після перевірок іноземців посадили в фургон, щоб відвезти в будівлю Х-терміналу, де у них взяли аналізи на COVID-19. Пізніше туристів відвезли прямо на курорт Шрі Панва.

"У нас було два поліцейських фургони, один спереду та один за туристичним фургоном, поки туристи були в дорозі", - додав чиновник.

Фото: Готель, в який поселили європейських туристів (booking.com)

Повідомляється, що загальна кількість прибували туристів складе 70 осіб. Поки ж перша група зупинилася в готелі Шрі Панва на карантинній віллі. Гостям доведеться перші п'ять днів карантину залишатися у своїх приміщеннях. Після цього вони можуть користуватися зручностями на території готелю.

Які умови в'їзду в Таїланд для українців

Країна відкрилася для українських туристів з кількома варіантами в'їзду - у залежності від планованої тривалості перебування на території держави, повідомили РБК-Україна в Туристичному управлінні Таїланду (ТАТ).

"Таїланд повністю готовий до прийому іноземних гостей. Різноманітні візові опції і членство в Elite Card надають чудову можливість для українців, зокрема, для професіоналів, зайнятих віддаленою роботою, і членів їх сімей провести найхолодніші місяці року в сонячному Таїланді, одному з найбезпечніших місць у світі щодо пандемії COVID-19", - розповіла директор представництва TAT у Східній Європі Ваджанан Сільпаворнвіват.

Після прибуття в аеропорт Таїланду всі туристи повинні пройти 14-денний альтернативний державний карантин (ASQ) в затверджених урядом місцях за свій рахунок. Зараз таких місць – більше сотні: в Бангкоку і інших провінціях, включаючи популярні пляжні курорти, такі як Пхукет, Самуї і Паттайя.

Фото: Курортний мис (booking.com)

Після проходження карантину необхідно буде здати ПЛР-тест. Якщо він негативний, то турист може вільно відвідувати всі місця в країні.

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Для українців є кілька варіантів в'їзду, в залежності від тривалості відпустки Безвізовий режим дозволяє залишатися в країні протягом 30 днів з можливістю продовження на місці до 45 днів.

Українці, які планують відвідати Таїланд за однією з довгострокових віз, повинні подати заяву на отримання візи в Посольство Королівства Таїланд у Варшаві за 3 тижні до запланованого від'їзду. Для зручності заявники можуть передати повноваження агентам в Польщі.

Список авторизованих агентів, а також інші корисні поради щодо в'їзду в Таїланд можна знайти на сайті tourismthailand.com.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попит на острівний відпочинок в "біобульбашках" суттєво виріс.

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