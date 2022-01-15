Дорогою до зимових курортів. Цікаві місця в Карпатах, здатні здивувати кожного

Куди поїхати після свят цього року: підбірка яскравих локацій

Українські Карпати здатні підкорити красою навіть тих, хто знайомиться з ними далеко не вперше. Однак якщо в цьому році вам хочеться побачити їх не тільки зі схилів відомого курорту Буковель, тоді варто дізнатися про декілька менш популярних локацій.

Міст-віадук, найдовше село в Україні, найкраща панорама на гори Синяк і Хом'як – на все це варто подивитися на власні очі хоча б раз у житті. Детальніше про те, де шукати ці пам'ятки - у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Манявський скит, який називають "українським Афоном"

Цей монастир знаходиться в селі Манява. Він був заснований у 1611 році Іовом Княгиницьким і діяв до 1785 року. Сюди варто приїхати хоча б для того, щоб насолодитися унікальною архітектурною спорудою з дерева і каменю. Будівля обгороджена високою кам'яною стіною з вежами та бійницями.

Однак це місце зможе здивувати туристів не тільки архітектурною спадщиною, але неймовірним пейзажем навколо – звідси видніються схили таємничих карпатських гір. Крім того, з трьох сторін територія монастиря омивається річковими водами.

Фото: Православний монастир у селі Манява (wikimedia.org)

Раніше сюди приходили віруючі молиться й очищати свої думки. Манявський скит служив ще й притулком для жителів за часів нападів кримських татар.

Відео: Манявський скит (youtube.com/Туризм і подорожі)

Колоритне село Татарів

Ця колоритне село розташувалося в долині річки Прут. Найголовніша причина побувати тут - незаймана природа і захоплююча панорама на гори Синяк і Хом'як.

Їхати в Татарів не обов'язково тільки взимку: будь-яка інша пора року теж відмінно підійде для подорожі. Село порадує туриста своєю неповторною атмосферою - це відмінне місце, щоб відпочити від міської суєти й продуктивного темпу життя.

Крім того, поблизу знаходиться водоспад Гук, який має величезну популярність серед відпочиваючих.

Фото: Пейзажі Татарова взимку (uk.wikipedia.org)

І ще один цікавий факт: у селі є залізнична станція, яка є найближчою до гірськолижного курорту "Буковель".

Микуличин - найдовше село

Село в Яремчанській міській громаді вважається найдовшим в Україні, а також одним з найбільших в Карпатах. З усіх боків село оточене невисокими горами, тому пейзажі тут припадуть до смаку навіть самому розпещеному мандрівникові.

У цього селища є своя візитна картка - гуцульська пивоварня, яка не перестає радувати туристів різними сортами пива. Пивоварня є приватною і була побудована у 2002 році одним з місцевих жителів.

Фото: Дерев'яна Церква Пресвятої Трійці 1863 року в Микуличині (wikimedia.org)

Тут гостям пропонують на вибір чотири сорти пива, яке готується виключно з натуральних інгредієнтів. Наприклад, для приготування медового пива використовують мед з власної пасіки господаря.

У Микуличині є ще дві популярних серед туристів локації - Троїцька церква та водоспад Женецький Гук. Церква була побудована в 1868 році та встигла стати національним надбанням.

Навіть сьогодні туристи, які приїхали в ці місця, можуть побувати всередині старовинної будівлі. Женецький Гук розташувався не в самому селі, а за 8 кілометрів від неї. Висота водоспаду досягає 15 метрів, а сам він розмістився на висоті 900 метрів над рівнем моря.

Яремче: зимові пейзажі та водоспад

Місто в Івано-Франківській області прославилося величезним ярмарком з різноманітними сувенірами та водоспадом під назвою Пробій.

Мандрівники, які прямують на відпочинок в Буковель, часто заїжджають в Яремче за подарунками для близьких.

Відео: Яремче-туристичний центр Прикарпаття (youtube.com/4k.if.ua)

Водоспад, про який згадувалося вище, знаходиться в пішій доступності від Яремчанського ринку. Люди охоче йдуть на нього подивитися після прогулянки по ярмарку. Панорама на Пробій відкривається з невеликого моста, який розташований прямо над водоспадом, або ж можна спуститися вниз і розглянути його красу ще ближче.

Ворохта: затишна локація в серці гір

Село розташувалося у верхів'ях річки Прут, на північних схилах лісистих Карпат. Сюди їдуть подивитися на знаменитий Міст-віадук, який височіє над гірською ущелиною. Віадук є одним з найдовших і найстаріших у Європі.

Відео: Захоплюючі пейзаж Ворохти (youtube.com/4k.if.ua)

Є цікава легенда про походження назви селища. У народі існує припущення про те, що Ворохту назвали на честь тямущого і допитливого людини, який був слугою у перших місцевих жителів села.

Фото: Пейзажі села Ворохта взимку (wikipedia.org)

Фото: Австрійський Віадук у Ворохті (wikipedia.org)

Чоловік на ім'я Ворохта відрізнявся своєю глибокою мудрістю і розважливістю, тому до нього часто приходили люди за порадами. І коли жителі села йшли до нього, то говорили:"Іду до Ворохти".

Нагадаємо, раніше ми писали, як цікаво провести час у нацпарках взимку.

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